Duże uderzenie w nielegalny hazard Data publikacji 03.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z KWP w Katowicach zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej rozbili kolejną zorganizowaną grupę przestępczą organizującą nielegalne gry hazardowe na automatach. Śledczy zlikwidowali aż 55 nielegalnych kasyn, zabezpieczyli 195 automatów do gier hazardowych i zatrzymali 19 członków grupy przestępczej. Podczas przeszukań przejęto także ok. 110 tys. zł pochodzące z przestępczego procederu. Po przedstawieniu prokuratorskich zarzutów 4 osoby trafiły do aresztu.

Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Tam usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizowania nielegalnych gier hazardowych na automatach. Zatrzymani to zarówno pracownicy nielegalnych punktów hazardowych, jak i tzw. operatorzy, którzy nadzorują i koordynują działalność takich kasyn. Wobec czterech podejrzanych sąd, na wniosek prokuratora, zastosował trzymiesięczne tymczasowe aresztowanie. Ujawniona i zabezpieczona przez policjantów gotówka, stanowiąca korzyść osiągniętą przez przestępców, będzie podlegać przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.

Obecnie obowiązują przepisy znowelizowanej z dniem 1 kwietnia 2017 roku ustawy o grach hazardowych. Za posiadanie nielegalnych automatów grożą surowe kary pieniężne, sięgające nawet 100 tysięcy złotych od jednego automatu. Dodatkowo za urządzanie gier hazardowych wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji bądź zezwolenia grozi odpowiedzialność karna – wysoka kara grzywny, kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie kary łącznie. Odpowiedzialności finansowej i karnej podlega zarówno urządzający nielegalne gry hazardowe, jak i właściciel lokalu, w którym taki proceder się odbywa.

Opis filmu: film przedstawia czynności policjantów w nielegalnym salonie gier Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 23.7 MB)