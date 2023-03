Kolejne zarzuty dla oszusta internetowego Data publikacji 03.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki żmudnej pracy policjantów z Drezdenka oszust internetowy nie będzie bezkarny. Policjanci przedstawili mężczyźnie dwanaście zarzutów. Dotyczą one oszustw, które 27-latek dopuścił się przez niemal dwa lata. Jego nielegalny biznes polegał na oferowaniu do sprzedaży na portalach aukcyjnych i społecznościowych różnych rzeczy. Oferował między innymi sprzęt elektroniczny, ale również psy, książki, czy bilety na imprezy sportowe. 27-latek już odsiaduje karę pozbawienia wolności za część oszustw. Za takie przestępstwo grozi mu ośmiu lat pozbawienia wolności.

Zakupy przez internet cieszą się olbrzymią popularnością. Niestety jednak ta forma kupowania jest szczególnie narażona na działanie oszustów i naciągaczy. Mimo, że policjanci starają się sprawców takich przestępstw namierzyć i pociągnąć do odpowiedzialności, jest to niezwykle trudne zadanie. Przestępcy często działają z zagranicy i lub z terenu całego naszego kraju, co dodatkowo utrudnia ich wykrycie. Dlatego warto podkreślić skuteczną pracę policjantów z Komisariatu Policji w Drezdenku. Dzięki ich zaangażowaniu, żmudnego zbierania i analizowania dowodów oszust internetowy, który ma na koncie wiele oszustw nie jest bezkarny. Mężczyzna oferował poprzez portal aukcyjny i społecznościowy szeroki wachlarz produktów. Był to między innymi sprzęt elektroniczny, a nawet psy i bilety na imprezy sportowe. Mężczyzna oferował również książki i podręczniki szkolne, które nigdy nie docierały do oszukanych nabywców. Oszust, tylko w związku z ostatnimi dwunastoma czynami spowodował straty na około 4 tysiące złotych. Kryminalni nad sprawą pracowali bardzo wnikliwie i cierpliwie. Mężczyzna w tej chwili odsiaduję karę pozbawienia wolności za część oszustw, których dopuścił się wcześniej. W trakcie odsiadywania wyroku policjanci z Drezdenka przedstawili mu dwanaście kolejnych zarzutów związanych z oszustwami internetowymi. W sumie 27-latek usłyszał już ich kilkadziesiąt.