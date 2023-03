Zarzuty i tymczasowy areszt za śmiertelne pobicie 16-latka Data publikacji 03.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zatrzymani do sprawy brutalnego pobicia 16-latka z gminy Zamość usłyszeli wczoraj zarzuty. 17-latek odpowie za zabójstwo, natomiast dwaj 16-latkowie za pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Sąd tymczasowo aresztował 17-latka na 3 miesiące. Za dokonanie tej zbrodni grozi mu kara do 25 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy. Do zdarzenia doszło we wtorek, 28.02.2023 rok, po południu w centrum Zamościa. Nieznani wówczas sprawcy zaatakowali i brutalnie pobili 16-letniego mieszkańca gminy Zamość. Życia chłopca, pomimo podjętej na miejscu akcji reanimacyjnej, nie udało się uratować.

Policjanci, którzy pracowali przy tej sprawie w ciągu kilku godzin od zgłoszenia ustalili dane napastników. Zatrzymali 4 osoby, które brały udział w zajściu. Wszyscy są mieszkańcami powiatu zamojskiego. 17-latek trafił do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych zamojskiej komendy. Jego 16-letni kompani - do Policyjnej Izby Dziecka. W tym czasie funkcjonariusze wykonywali dalsze czynności i gromadzili materiał dowodowy, który był niezbędny do ustalenia dokładnych okoliczności i przebiegu zdarzenia oraz roli poszczególnych zatrzymanych.

Wczoraj zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Zamościu, która w tej sprawie prowadzi śledztwo.

Dwóch 16-latków odpowie za czyn karalny udziału w pobiciu, którego następstwem była śmierć człowieka. Najbliższe 3 miesiące spędzą oni w schronisku dla nieletnich.

Z kolei 17-latek usłyszał dwa zarzuty: udziału w pobiciu oraz zabójstwa. W jego przypadku Sąd Rejonowy w Zamościu również przychylił się do wniosku Policji i Prokuratury o zastosowanie środka zapobiegawczego. 17-latek w najbliższym czasie trafi na 3 miesiące do aresztu. Za dokonanie tej zbrodni grozi mu do 25 lat pozbawienia wolności.

Na obecnym etapie nie usłyszała zarzutów 16-letnia dziewczyna, która w tej sprawie również była zatrzymana przez Policję. Po przesłuchaniu została zwolniona do domu.