Policjanci zapobiegli oszustwu Data publikacji 03.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Chcieli oszukać kobietę metodą „na policjanta” i wymusić na niej, aby wzięła pożyczkę. Przestępstwu zapobiegli prawdziwi policjanci.

W ostatni dzień lutego do 30-letniej mieszkanki powiatu sokołowskiego zadzwoniła kobieta podająca się za pracownicę banku. Poinformowała ona kobietę o rzekomej próbie wyłudzenia pożyczki na jej dane osobowe. Pracownica banku dodała, że za chwilę z 30-latką skontaktuje się policjant z Komendy Stołecznej Policji. Tak też było. Dzwoniący mężczyzna przedstawił się jako pracujący w Warszawie policjant, który potwierdził taką samą wersję jak wcześniejsza rozmówczyni, że ktoś chciał wziąć pożyczkę na dane mieszkanki powiatu sokołowskiego.

Dodatkowo próbowała wmówić, żeby kobieta nie szła do swojego banku, gdyż tamtejsi pracownicy również mogą być zamieszani w oszustwo. W dalszych etapach kontakt odbywał się poprzez rzekomą pracownicę banku, która poleciła iść do banku, aby wziąć kredyt, możliwie jak najwyższy, aby wyczerpać zdolność kredytową, „wtedy żaden przestępca nie będzie mógł wyłudzić pożyczki na dane 30-latki”. Kobieta myśląc, że faktycznie ktoś chce wyłudzić kredyt na jej dane, wykonywała polecenia rzekomej pracownicy banku.

O sytuacji powiadomiła swojego męża. Mężczyzna nabrał podejrzeń, że to właśnie osoby, które kontaktują się z jego małżonką są oszustami. Mężczyzna poszedł do Posterunku Policji w Kosowie Lackim, gdzie poprosił o poradę kierownika jednostki. Po przedstawieniu okoliczności sytuacji w jakiej znalazła się 30-latka, kierownik posterunku nie miał wątpliwości, że to właśnie instruujący ją rozmówcy są przestępcami, którzy dążą do tego, by przeprowadzić „atak” metodą „na policjanta”.

W tym czasie 30-latka zdążyła wziąć kilkadziesiąt tysięcy pożyczki. Mąż ponownie, tym razem z żoną przyszli do posterunku. Kiedy byli na miejscu, do pokrzywdzonej zadzwonił rzekomy policjant. 30-latka włączyła głośnik i prowadziła z nim rozmowę, której przysłuchiwał się kierownik posterunku. Po chwili włączył się do rozmowy zadając rozmówcy pytania. Ten nie potrafił na nie odpowiedzieć, po czym używając słów wulgarnych wobec prawdziwego funkcjonariusza rozłączył się. Od kobiety przyjęto zawiadomienie o przestępstwie. Policjanci pomogli kobiecie zwrócić pieniądze do banku i anulować pożyczkę.

Pamiętajmy! Bądźmy ostrożni w kontaktach i rozmowach, które dotyczą naszych środków finansowych. Oszustwo metodą „spoofingu” jest coraz częściej powodem strat oszczędności całego życia. Spoofing to nowa metoda wyłudzania danych wrażliwych lub pieniędzy. Polega na wykorzystaniu oprogramowania do zmiany numeru telefonicznego lub nazwy dzwoniącego połączenia, które widzi na wyświetlaczu swojego telefonu je odbierający. Policjanci apelują o ostrożność przy tego typu kontaktach i weryfikację tożsamości dzwoniących do nas osób. Pamiętajmy! Oszuści umiejętnie manipulują rozmową tak, by uzyskać jak najwięcej informacji i wykorzystać naszą naiwność. W kontaktach z nieznajomymi kierujmy się zawsze zasadą ograniczonego zaufania.Więcej informacji można przeczytać w komunikacie: Policjanci ostrzegają przed spoofingiem!