Dyżurny w trakcie rozmowy telefonicznej odwiódł 52-latka od samobójstwa Data publikacji 03.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Służba w Policji to wyjątkowe powołanie. Wymaga poświęcenia, ale daje też wiele satysfakcji, szczególnie wtedy kiedy ratuje się ludzkie życie. Doskonale wie o tym dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim kom. Krzysztof Marchel, który powstrzymał mężczyznę, chcącego popełnić samobójstwo.

28 lutego bieżącego roku dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim dostał niepokojące zgłoszenie od dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego o mężczyźnie, który ma myśli samobójcze. Sytuacja była na tyle skomplikowana, że o zdarzeniu powiadomił znajomy desperata, który nie wiedział jak się nazywa, ani gdzie mieszka. Dysponował tylko jego numerem telefonu. W trakcie rozmowy dyspozytor ustalił tylko i wyłącznie kod pocztowy miejsca zamieszkania - jak się potem okazało, 52-letniego mężczyzny. Dzięki temu dyspozytor przesłał informację do dyżurnego sokołowskiej komendy. Liczyła się każda minuta. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim kom. Krzysztofa Marchel natychmiast zadzwonił do mężczyzny. Dzięki profesjonalnemu podejściu dyżurnego udało się ustalić, gdzie aktualnie przebywa mężczyzna. Dyżurny, nie przerywając rozmowy, powiadomił o całej sprawie będący w służbie patrol. Komisarz Marchel przez cały czas rozmawiał z 52-latkiem, odwracając jego uwagę od złych myśli, aż do czasu przyjazdu patrolu policjantów, którzy udzielili mu pomocy. Mężczyzna został przekazany pod opiekę załogi ratownictwa medycznego.

Opanowanie, natychmiastowe działanie i profesjonalizm sokołowskich policjantów pozwolił po raz kolejny na uratowanie ludzkiego życia.

Pamiętajmy, jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile. Czasem nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami. Przypominamy, że na terenie miasta znajduje się wiele instytucji pomocowych, między innymi miejski ośrodek pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych i zapobiec tragicznym w skutkach wydarzeniom.

Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 oraz Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111 (czynny całą dobę) oraz Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212 (czynny całą dobę).