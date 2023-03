Policyjni negocjatorzy zapobiegli samobójstwu 28-latka Data publikacji 03.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Staranne wyszkolenie i skuteczna praca policyjnych negocjatorów doprowadziły do udaremnienia próby samobójczej 28-letniego gdańszczanina, który w miniony wtorek zabarykadował się na poddaszu swojego domu. Funkcjonariusze podczas negocjacji uspokoili mężczyznę i wyciszyli jego emocje, dzięki czemu trafił na konsultację do szpitala, gdzie otrzymał pomoc.

Negocjatorzy policyjni w dużej mierze działają nieetatowo, równocześnie z wykonywaniem innych, codziennych obowiązków. Robią to nie dla pieniędzy i rozgłosu, ale z potrzeby serca, żeby ratować ludzkie życie i zdrowie. Muszą działać szybko i zdecydowanie, bo często od ich działań zależy życie drugiego człowieka.

Dlatego też w miniony wtorek, 28.02.2023 roku, staranne wyszkolenie i praca policyjnych negocjatorów doprowadziły do udaremnienia próby samobójczej 28-letniego gdańszczanina, który zabarykadował się na poddaszu swojego domu. Policjanci podczas negocjacji uspokoili mężczyznę i wyciszyli jego emocje, dzięki czemu trafił na konsultację do szpitala, gdzie otrzymał niezbędną pomoc.

Ich zadania oparte są na zarządzeniu komendanta głównego Policji z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie form i metod wykonywania negocjacji policyjnych, a negocjatorami mogą być jedynie funkcjonariusze, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenie w tym zakresie. Jak sami o sobie mówią, są jedną drużyną, która gra do jednej bramki, nie ma tutaj miejsca na indywidualizm.

Praca negocjatora nie zna pory dnia i nocy. Telefon może zadzwonić w każdym momencie doby, kiedy zaistnieje konieczność powołania zespołu negocjacyjnego. Taki zespół musi liczyć co najmniej trzech funkcjonariuszy, aby skutecznie przeprowadzić działania. W przypadku, gdy sytuacje są szczególnie trudne, negocjatorzy sięgają po pomoc policyjnych psychologów, którzy sugerują jak pokierować rozmowę, aby osiągnąć zamierzony efekt. Często też sami sięgają po pomoc psychologiczną, żeby poradzić sobie z trudnymi emocjami.

Niewątpliwie praca negocjatorów to nie tylko rozmowa z osobą, która chce targnąć się na swoje życie. To także obsługa zdarzeń, gdzie mogą być użyte niebezpieczne narzędzia i materiały wybuchowe, ale też uprowadzenia dla okupu. Negocjacja jest bowiem efektywną i bezpieczną formą rozwiązywania sytuacji kryzysowych, w których nie jest konieczne użycie siły. Funkcjonariusze powoływani do zespołów negocjacyjnych odbywają szereg szkoleń w tym obejmujące prowadzenie negocjacji na wysokości oraz komunikację interpersonalną.

Dzięki skutecznej pracy pomorskich negocjatorów, którzy najpierw w rozmowie z rodzicami 28-letniego gdańszczanina pozyskali informacje na jego temat, a następnie wykorzystali je, aby udzielić mu fachowej pomocy doprowadziła do uratowania mężczyzny.

Kryzys emocjonalny może dotknąć każdego. Warto wiedzieć, jak rozwiązywać problemy lub wesprzeć innych w samodzielnym rozwiązywaniu trudności. Warto również nie wahać się i skorzystać z porady specjalisty z dziedziny psychologii, czy psychiatrii, działających m.in. w każdej poradni zdrowia psychicznego.

Nie lekceważmy żadnych sygnałów świadczących o tym, że ktoś nie radzi sobie z trudną sytuacją życiową, okazujmy wsparcie i pomoc w kryzysie. Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 oraz Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111 (czynny całą dobę) oraz Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212 (czynny całą dobę).