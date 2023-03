:(Mam cyberPROBLEM:) Gdy sprzedajesz lub kupujesz przez Internet nie loguj się na swoje konto przez link podesłany przez obcą osobę

Oświęcimscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zajmują się również ściganiem cyberprzestępców, którzy czyhają na osoby sprzedające lub kupujące rzeczy w sieci. Pokrzywdzeni chcąc zarobić kilkadziesiąt złotych sprzedawali swoje rzeczy na popularnych portalach ogłoszeniowych. Niestety kliknęli w linki podesłane przez osoby podające się za kupców. Linki prowadziły do fałszywych stron banków. Pokrzywdzeni logując się udostępnili hakerom dane do bankowości elektronicznej, poprzez co w ciągu kilkunastu minut stracili wszystkie oszczędności z kont bankowych.