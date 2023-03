Zlikwidowano nielegalną plantację konopi i zabezpieczono 35 kg suszu marihuany Data publikacji 03.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali 31-letniego mieszkańca Krakowa, który w powiecie wadowickim założył plantację konopi indyjskich i zorganizował miejsce do ich przetwarzania. Policjanci zabezpieczyli łącznie około 35 kg konopi innych niż włókniste. Decyzją sądu 31-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

We wtorek, 28 lutego 2023 roku policjanci pionu kryminalnego z Wadowic weszli na teren budynku usługowego w gminie Wadowice, w którym pod przykrywką innej działalności usługowej, była prowadzona uprawa konopi innych niż włókniste, pozwalająca wytworzyć znaczną ilość marihuany. Równolegle kryminalni z Wadowic i funkcjonariusze Wydziału do Walki z Pseudokibicami Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali w Krakowie 31-letniego mężczyznę, który prowadził tę nielegalną plantację.

W trakcie przeprowadzonych na plantacji czynności funkcjonariusze zabezpieczyli instalację elektryczną i wentylacyjną służącą do produkcji narkotyków, jak również około 1500 doniczek częściowo wypełnionych ziemią, przeznaczonych do rozsady i uprawy ziela konopi. Dodatkowo policjanci zabezpieczyli przetworzony produkt pochodzący z uprawy, spakowany i przygotowany do dystrybucji, w łącznej ilości niemal 9,5 kg narkotyku co pozwoliłoby na wytworzenie ponad 9400 porcji dealerskiej o czarnorynkowej wartości około 370 000 zł. Ponadto oprócz gotowego produktu znaleziono około 25 kg półproduktu tzw. odpadu w postaci łodyg i części liści z prowadzonej uprawy krzaków marihuany.

31-letniemu mieszkańcowi Krakowa przedstawiono zarzut prowadzenia nielegalnej uprawy znacznej ilości środków narkotycznych, ich przetwarzania oraz przygotowania do wprowadzenia do obrotu. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów.

W środę, 1 marca 2023 roku Sąd Rejonowy w Wadowicach zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwa podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

( KWP w Krakowie / sc)

