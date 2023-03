Bądź ostrożny, oszuści podszywają się pod pracowników banku i firmy sprzedające opał

Dostałeś ulotkę reklamową z atrakcyjną ceną opału i natychmiast chcesz dokonać zakupu bo, taka okazja może przejść tobie koło nosa? Dzwoni do ciebie nieznana osoba informując, że jest pracownikiem banku, prosi o przelanie oszczędności na jeden rachunek i podaje nowe dane do logowani? Możesz być pewien, że to oszuści.