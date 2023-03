Nowi policjanci wstąpili do służby na Warmii i Mazurach Data publikacji 03.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejna grupa zasiliła szeregi warmińsko-mazurskiej Policji. Służyć wiernie Narodowi ślubowało 34 funkcjonariuszy. Przed nimi kilkumiesięczne szkolenie, po którym wrócą do jednostek i rozpoczną swoją przygodę w policyjnym mundurze, by w jej trakcie pomagać i chronić mieszkańców i odwiedzających Warmię i Mazury.

W piątek (03.03.2023) w uroczystej atmosferze, przed swoimi bliskimi i nowymi przełożonymi 34 osoby (6 kobiet i 28 mężczyzn) wypowiedziały słowa policyjnej przysięgi.

W tej uroczystej chwili w obiekcie Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie nowym policjantom towarzyszyli bliscy i nowi przełożeni z nadinsp. Tomaszem Klimkiem Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie na czele oraz komendanci jednostek miejskich i powiatowych z garnizonu oraz dowództwo OPP w Olsztynie.

Po ślubowaniu, nowych policjantów czeka półroczne szkolenie podczas kursu w szkole Policji oraz kilkumiesięczna adaptacja do służby, po której wrócą do swoich macierzystych jednostek. Większość nowych policjantów służbę rozpocznie w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie (14). Pozostali zasilą komendy miejskie i powiatowe w Elblągu, Bartoszycach, Giżycku, Iławie, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olecku, Ostródzie i Szczytnie.

To drugie w 2023 roku przyjęcie i ślubowanie nowych funkcjonariuszy w garnizonie warmińsko-mazurskim. Aktualnie służbę w Policji na Warmii i Mazurach pełni 3427 funkcjonariuszy.

Deskrypcja filmu w załączniku

W całym kraju stan zatrudnienia w Policji przekroczył na początku 2023 roku historyczną liczbę 101 000 policjantów. Dzięki decyzji podjętej w Komendzie Głównej Policji, również liczba dostępnych miejsc do służby w Policji na Warmii i Mazurach została zwiększona. Proces rekrutacji do Policji trwa nieprzerwanie. Kolejne przyjęcia do służby w garnizonie warmińsko-mazurskim w 2023 roku zaplanowano:

5 maja

3 lipca

23 sierpnia

27 października

28 grudnia

Wszystkie osoby zainteresowane wstąpieniem do służby zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:

https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca-w-policji/rekrutacja-do-sluzby-w/dobor-do-policji/491,Dobor-do-Policji.html

