Na szczęście pomoc przyszła na czas Data publikacji 03.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Hasło "Pomagamy i Chronimy" to nie tylko słowa. Potwierdzili to policjanci z Suchowoli, którzy w porę zareagowali i pomogli samotnie mieszkającemu 52-latkowi. W domu mężczyzny było zimno, a on sam nie był w stanie podnieść się z łóżka. Na szczęście pomoc przyszła w porę i mieszkaniec powiatu trafił pod opiekę lekarzy.

Pomagamy i chronimy – to nie tylko motto policjantów, ale także realne działania. Tym razem udowodnili to policjanci z Suchowoli, którzy znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie. Mundurowi, sprawdzając osoby samotnie mieszkające, które z uwagi na warunki atmosferyczne mogą potrzebować pomocy, odwiedzili jednego z mieszkańców powiatu. Okazało się, że 52-latek leżał w łóżku i nie był w stanie sam się podnieść. W jego domu było zimno, a mężczyzna uskarżał się na ból w klatce piersiowej oraz nóg. Policjanci wezwali na miejsce załogę karetki pogotowia i już chwilę później mężczyzna bezpiecznie trafił do szpitala.

Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza w okresie zimowym, mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112, aby uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie. Warto przy tym skorzystać również z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i zakładki "osoba bezdomna wymagająca pomocy". Każde zgłoszenie sprawdzimy.