Uroczyste ślubowanie nowych policjantów garnizonu mazowieckiego Data publikacji 03.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Szeregi mazowieckiej Policji zasilili kolejni stróże prawa. 52 funkcjonariuszy złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Dzisiejszy dzień był dla nich początkiem niezwykłej policyjnej misji, podczas której nawet z narażeniem życia poświęcać się będą społeczeństwu. Po zakończeniu szkolenia podstawowego, będą dumnie służyć i zapewniać bezpieczeństwo nie tylko mieszkańcom województwa mazowieckiego, ale wszystkim tym, którzy będą potrzebować ich pomocy.

Duma, honor oraz poczucie ogromnej odpowiedzialności – takie emocje towarzyszyły 52 nowo przyjętym policjantom, którzy dzisiaj na sali konferencyjnej mazowieckiej komendy, powtarzając słowa roty, złożyli uroczyste ślubowanie. Już niebawem młodzi adepci trafią na kurs podstawowy, gdzie poznają tajniki służby. Następnie czeka ich proces adaptacyjny i wreszcie służba w macierzystej jednostce. Odpowiednio wyszkoleni i przygotowani do zapewniania bezpieczeństwa, będą stawiać czoła wielu wyzwaniom, a także podawać pomocną dłoń osobom potrzebującym.

W uroczystości wzięli udział: Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Jakub Gorczyński, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP Województwa Mazowieckiego w Radomiu - mł. insp. Dariusz Brzezicki, kapelan mazowieckiej komendy ks. Jarosław Rożek, kadra kierownicza mazowieckiego garnizonu Policji, licznie przybyli najbliżsi ślubujących policjantów. Dowódcą uroczystości był kom. Szymon Duraziński z Oddziału Prewencji Policji w Radomiu.

Dla wszystkich ślubowanie było zwieńczeniem wielu starań i spełnieniem zawodowych marzeń, a równocześnie początkiem niezwykłej, policyjnej drogi. Nowo przyjęci do mazowieckiej Policji funkcjonariusze zostali wyłonieni spośród wielu kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przeszli przez następujące etapy: test wiedzy, ocenę sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską. Funkcjonariusze po szkoleniu, służbę pełnić będą w 18 jednostkach garnizonu oraz w Oddziałach Prewencji Policji w Radomiu i w Płocku.

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec przywitał nowych funkcjonariuszy słowami: „ Gratuluję bardzo odważnej decyzji. Służyć mazowieckiej Policji, Polskiej Policji to jest zaszczyt i honor. To nie jest praca, to jest służba, tak jak rota ślubowania mówi "nawet z narażeniem życia" . Życzę Wam byście po kursie podstawowym wrócili do macierzystych jednostek, by wspólnie z nami stać się formacją, która będzie stała na straży bezpieczeństwa całej Polski". Komendant podziękował rodzicom ślubujących za wychowanie w duchu patriotyzmu, odpowiedzialności oraz chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Ważne słowa do funkcjonariuszy wypowiedział także mł. insp. Dariusz Brzezicki - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. mazowieckiego: „ Życzę Wam drodzy Koledzy i Koleżanki, wzorem generała Borzęckiego, patrona mazowieckiej Policji, byście również postępowali jak on. Przeszliście niełatwą, trudną drogę doboru do Policji (...) bądźcie dumni z tego, że jesteście funkcjonariuszami Policji. Wypowiadając słowa roty ślubowania staliście się członkami ponad 100-tysięcznej rodziny, która się wspiera".

Ks. Jarosław Rożek kapelan mazowieckiej komendy powiedział do ślubujących policjantów: „ To jest bardzo ważny dzień w Waszym życiu, takich dni się nie zapomina. Zaczynacie piękną drogę w służbie w Policji. Życzę, aby Wam towarzyszył patron Policji św. Michał Archanioł".

Po zakończeniu części ceremonialnej zbiórki nadinsp. Wołowiec uścisnął dłonie wszystkim nowoprzyjętym funkcjonariuszom, wykonano także pamiątkowe zdjęcie, a później Szef mazowieckich policjantów wręczył maskotki - policyjne "Zebry" najmłodszym milusińskim, którzy wraz z rodzinami ślubujących przybyli, aby towarzyszyć im w tym ważnym wydarzeniu.

Nie obyło się też bez niespodzianki. Takiego obrotu sprawy nikt się nie spodziewał. Zaskoczenia nie krył nawet Komendant Wojewódzki i jego podwładni. Tuż po zakończeniu części oficjalnej jeden ze świeżo upieczonych policjantów klęknął na kolano i w obecności kolegów oraz zwierzchników oświadczył się swojej partnerce. Wzruszona i najwyraźniej zaskoczona całą sytuacją kobieta, zgodziła się. Przyszła para młoda rzuciła się sobie w ramiona, a po uściskach i pocałunkach, przyjęli gratulacje od Komendanta Wojewódzkiego.

W 2023 roku planowane są kolejne przyjęcia w szeregi Policji, w niżej wymienionych terminach:

5 maja

3 lipca

23 sierpnia

27 października

28 grudnia.

Mazowiecka Policja cały czas rekrutuje i zaprasza w swoje szeregi: wszystkie informacje dostępne tutaj.

Zapraszamy wszystkich chętnych do złożenia podania.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu