Miał rozwozić dokumenty rozwodowe, został kurierem oszustów

W ostatnim czasie na terenie Radomia doszło do kilku oszustw metodą na tzw. wnuczka lub „policjanta”. Radomscy policjanci zatrzymali 58-letniego mężczyznę biorącego udział w przestępstwie. Jak tłumaczył zatrzymany, został zatrudniony jako kurier do rozwożenia dokumentów rozwodowych. Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa i trafił do aresztu na 3 miesiące. Policjanci odzyskali ponad 100 tys. zł.