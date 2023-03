Oleśniccy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku oszustkę, chcącą pozbawić oszczędności starszą kobietę Data publikacji 06.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W wyniku skutecznych czynności operacyjnych funkcjonariuszy wydziału kryminalnego oleśnickiej komendy Policji, a także czujności oraz odwadze mieszkanki Oleśnicy i jej rodziny, zatrzymano na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa kobietę podejrzewaną o oszustwo metodą „na policjanta”. Dzięki szybkiej reakcji seniorka nie utraciła oszczędności w kwocie 70 000 złotych.

Do jednej z mieszkanek Oleśnicy zadzwonił oszust podający się za listonosza, który chciał ustalić sposób dostarczenia jej emerytury. W rozmowie prowadził on wnikliwy wywiad, po czym się rozłączył. Chwilę później kobieta otrzymała drugi telefon od mężczyzny, przedstawiającego się jako funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy, który poinformował ją o grupie przestępców podszywających się za pracowników Poczty Polskiej. Oszust przekazał również, że oszczędności zgromadzone przez kobietę są zagrożone i dlatego musi przekazać je osobie, która dostarczy je policji w celu ich zabezpieczenia przed utratą. Podczas rozmowy z przestępcą w mieszkaniu znajdował się syn seniorki, który usłyszał rozmowę i niezwłocznie skontaktował się prawdziwymi oleśnickimi policjantami.

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego niezwłocznie podjęli decyzję o zorganizowaniu zasadzki i przemieścili się do mieszkania seniorki. W tym czasie oszust nadal prowadził rozmowę, nie pozwalając kobiecie odłożyć słuchawki. Policjanci będący na miejscu bardzo dokładnie instruowali seniorkę jak ma prowadzić rozmowę, aby mogło dojść do próby odebrania pieniędzy, a także zabezpieczyli teren wokół budynku.

Podczas prowadzonej rozmowy seniorka zachowywała się spokojnie i pomimo, że mogła być to dla niej nerwowa sytuacja, nie dała tego po sobie poznać. Efektem tak doskonałej współpracy policji z mieszkanką Oleśnicy było zatrzymanie kobiety, która odebrała pakunek wyrzucony z balkonu seniorki.

Zatrzymana 34-letnia obywatelka Niemiec usłyszała zarzut usiłowania doprowadzenia wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pokrzywdzonej. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił prokuraturze na skierowanie do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanej, do którego sąd się przychylił, wydając postanowienie o zastosowanie tego środka zapobiegawczego na 3 miesiące. Teraz kobieta za swój występek odpowie przed sądem, a kara, jaka może jej grozić, to nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Przy tej okazji warto przypomnieć, że Policja nigdy nie informuje o prowadzonych działaniach i nie dokonuje zabezpieczenia pieniędzy lub kosztowności, aby móc uchronić je przed utratą. Jeśli oszust podaje się za „policjanta” należy niezwłocznie rozłączyć się z rozmówcą i powiadomić Policję o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem numeru alarmowego 112 lub bezpośrednio w najbliższej komendzie lub komisariacie. W sytuacji wątpliwej wizyty policjanta lub listonosza czy pracownika ZUS zawsze należy zażądać okazania stosownego dokumentu potwierdzającego tożsamość a następnie skontaktować się z daną instytucją aby móc potwierdzić wiarygodność osoby.

mł. asp. Tomasz Nowak

Źródło: KPP w Oleśnicy

st. sierż. Karolina Walczak

tel. 601 589 781

