Policjanci zabezpieczyli prawie 6 kg narkotyków oraz zatrzymali 39-latka, który wprowadzał do obrotu znaczne ilości narkotyków Data publikacji 06.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wejherowscy kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej wspólnie z funkcjonariuszami ruchu drogowego zatrzymali 39-latka z powiatu wejherowskiego, u którego ujawnione zostały znaczne ilości różnych narkotyków. Policjanci łącznie zabezpieczyli prawie 6 kilogramów niedozwolonych substancji. 39-latek w piątek został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. W związku z tym, że czynu dopuścił się w ramach recydywy, za popełnione przestępstwo wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków grozi mu kara do 18 lat więzienia. W mieszkaniu mężczyzny zabezpieczono także dwie sztuki broni palnej oraz amunicję. Za nielegalne posiadanie broni i amunicji grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej wspólnie z policjantami wejherowskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej w środę rano samochód bmw. W trakcie sprawdzania kierowcy oraz jego samochodu policjanci zauważyli na tylnym siedzeniu reklamówkę z narkotykami. Mężczyzna został zatrzymany, a narkotyki zabezpieczone. Następnie kryminalni w wyniku dalszych przeszukań w mieszkaniu zatrzymanego znaleźli w kuchennej szufladzie oraz w pokoju na podłodze różne narkotyki takie jak mefedron, amfetaminę i kokainę. Łącznie policjanci zabezpieczyli prawie 6 kilogramów narkotyków.

Ponadto policjanci znaleźli dwie jednostki broni palnej krótkiej oraz amunicję. Wszystkie substancje oraz zabronione przedmioty zostały zabezpieczone przez policjantów.

W trakcie pracy nad sprawą okazało się, że sprawca działał w ramach powrotu do przestępstwa. W związku z tym został przesłuchany i usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków w ramach powrotu do przestępstwa, za co grozi kara nawet do 18 lat pozbawienia wolności. Ponadto usłyszał zarzut nielegalnego posiadania broni i amunicji, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności oraz w związku z tym, że kierował samochodem wbrew decyzji uprawnionego organu o cofnięciu uprawnień do kierowania, również w tym przypadku odpowie za przestępstwo, za które grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.