Policjanci odzyskali 2 skradzione mercedesy i zatrzymali 6 osób

Policjanci z Człuchowa 1 marca tego roku otrzymali zgłoszenie o kradzieży w nocy z 28 lutego na 1 marca 2 zabytkowych mercedesów i sporej ilości części oraz narzędzi z hali magazynowej w Człuchowie. Właściciel wycenił straty na prawie 157 tys. zł. Funkcjonariusze zatrzymali do sprawy 6 osób, wszyscy to mieszkańcy powiatu człuchowskiego, usłyszeli już zarzuty kradzież z włamaniem, za które grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Skradzione samochody nie zostały uszkodzone i po policyjnych czynnościach zostały zwrócone właścicielowi.