1 kontrola drogowa = 28 punktów karnych

Kierowca renault nie zastosował się do obowiązującego zakazu wyprzedzania innych pojazdów, a następnie jechał przez obszar zabudowany z prędkością 107 km/h. Mundurowi zatrzymali 31-latka do kontroli drogowej i nałożyli na kierującego mandat karny w kwocie 2500zł. Na konto mężczyzny trafiło również 28 punków karnych, a jego prawo jazdy zostało zatrzymane.

Nadmierna prędkość to wciąż jedna z głównych przyczyn zdarzeń drogowych. Niestety, w dalszym ciągu zdarzają się kierowcy, którzy lekceważą obowiązujące limity prędkości. Przykładem tego jest zachowanie 31-letniego mieszkańca Gliwic.

Kierowca renault, jadąc drogą krajową 94, nie zastosował się do obowiązującego zakazu wyprzedzania pojazdów. Następnie jechał przez obszar zabudowany z prędkością 107 km/h na obowiązującej „pięćdziesiątce”. Mundurowi niezwłocznie zatrzymali kierowcę do kontroli. Za popełnione wykroczenia drogowe 31-latek został ukarany mandatem karnym w kwocie 2500 zł. Na jego konto trafiło również 28 punktów karnych. Funkcjonariusze strzeleckiej drogówki zatrzymali także prawo jazdy kierowcy.

Apelujemy do wszystkich kierujących o ostrożną i rozsądną jazdę, dostosowaną do warunków panujących na drodze, tj. do natężenia ruchu oraz warunków atmosferycznych. Pamiętajmy, że nasza brawura i pośpiech może kosztować czyjeś zdrowie lub życie. Razem zadbajmy o bezpieczeństwo na drodze.

