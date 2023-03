20. rocznica akcji w Magdalence – uroczystości z udziałem ministrów Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika Data publikacji 06.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W poniedziałek, 6 marca 2023 roku minister Mariusz Kamiński oraz wiceminister Maciej Wąsik oddali hołd policjantom, którzy zginęli podczas akcji zatrzymania groźnych przestępców w podwarszawskiej Magdalence w 2003 roku.

Minister Mariusz Kamiński razem z zastępcą komendanta głównego Policji nadinsp. Romanem Kusterem oraz dowódcą Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” nadinsp. Dariuszem Ziębą, w nocy z 5. na 6. marca br. , złożyli wieniec pod pomnikiem upamiętniającym poległych policjantów w Magdalence.

Uroczystość w siedzibie CPKP „BOA”

Uroczystości upamiętniające policjantów odbyły się również pod tablicą pamięci w siedzibie Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”. W wydarzeniu uczestniczyli wiceszef MSWiA Maciej Wąsik wraz z nadinsp. Romanem Kusterem oraz nadinsp. Dariuszem Ziębą.

„Osoby, których nazwiska widnieją na tej tablicy to bohaterowie naszej wolności, bohaterowie naszych czasów. To ludzie, dzięki którym żyjemy w bezpiecznym kraju. Oni dotrzymali przysięgi do końca”.

– powiedział wiceminister Maciej Wąsik.

Podczas swojego wystąpienia wiceszef MSWiA wspomniał o ustawie, która wesprze finansowo rodziny funkcjonariuszy, którzy stracili życie na służbie.

„To ustawa, której pomysłodawcą był minister Mariusz Kamiński. To dzięki niej będziemy mogli zaopatrywać w sposób godny rodziny funkcjonariuszy, którzy polegli na służbie”.

– podkreślił wiceminister.

Akcja w Magdalence

W nocy z 5 na 6 marca 2003 r. w podwarszawskiej Magdalence, podczas akcji zatrzymania groźnych przestępców, zginęło dwóch funkcjonariuszy: nadkom. Marian Szczucki i podkom. Dariusz Marciniak. Siedemnastu policjantów zostało rannych.

(Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)