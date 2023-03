Policjanci odzyskali skradzioną w Niemczech toyotę i zatrzymali kierującego pod działaniem narkotyków Data publikacji 06.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali kierującego, który jechał toyotą skradzioną kilka godzin wcześniej na terenie Niemiec. Podczas kontroli okazało się, że 29-latek znajdował się i pod działaniem narkotyków i posiadał je przy sobie, a także kierował mimo sądowego zakazu.

W piątek (3 marca) w Nowogrodzie Bobrzańskim zielonogórscy policjanci ruchu drogowego sprawdzając prędkość z jaką poruszają się pojazdy zatrzymali do kontroli osobową toyotę. Podczas sprawdzania dokumentów 29-letniego kierowcy okazało się, że miał on sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Ponadto czujność policjantów wzbudziło nerwowe zachowanie mężczyzny, dlatego postanowili dokładniej sprawdzić zarówno samochód jak i samego kierującego. Poddali 29-latka badaniu na obecność środków odurzających w organizmie. Tester narkotykowy wykazał, że mężczyzna zażywał metamfetaminę i amfetaminę, a w rozmowie z policjantami przyznał się do tego, że dzień wcześniej przyjmował te właśnie narkotyki.

Ponadto w samochodzie mundurowi znaleźli zgniecioną niemiecką tablicę rejestracyjną, dlatego natychmiast zweryfikowali pojazd na podstawie numeru VIN. Po kilku sekundach okazało się, że ten pojazd został skradziony kilka godzin wcześniej na terenie Niemiec, a numer rejestracyjny samochodu podany w systemie zgadzał się z tym widniejącym na znalezionej wewnątrz auta tablicy. Dodatkowo w samochodzie mundurowi znaleźli narkotyki. Mężczyzna został zatrzymany, a samochód odholowano na parking. 29-latek usłyszał zarzuty paserstwa, naruszenia sądowego zakazu, posiadania narkotyków i kierowania pod ich wpływem. Za te przestępstwa zatrzymanemu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze