Stracił ponad 250 tysięcy złotych, bo uwierzył w wygraną nagrodę Data publikacji 07.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 51-letni mieszkaniec gminy Krapkowice stracił ponad 250 tys. zł. Padł ofiarą oszusta podającego się za pracownika Komisji Nadzoru Finansów, któremu uwierzył w wygraną. Sprawca poinformował mężczyznę, że wygrał część kryptowaluty o wartości ponad 30 tys .złotych. Ten posłuchał oszustów i zainstalował na swoim komputerze oraz telefonie polecone oprogramowanie do zdalnego dostępu do pulpitu. To właśnie dzięki niemu, oszust doprowadził 51-latka do utraty pieniędzy.

Kryptowaluta to wirtualna waluta, określana przez niektórych mianem „cyfrowego złota”. Coraz więcej ludzi, skuszonych perspektywą szybkiego zysku, decyduje się na inwestowanie w kryptowaluty na popularnych platformach internetowych. Jednak tym razem oszuści nie próbowali zachęcić pokrzywdzonego do inwestycji. Skusili go nagrodą w formie kryptowaluty.

Wczoraj do Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach, zgłosił się mężczyzna, który poinformował, że wyniku oszustwa stracił ponad 250 tysięcy złotych. Jak ustalili policjanci, do 51-letniego mieszkańca gminy Krapkowice zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika Komisji Nadzoru Finansowego. Oszust przekazał mężczyźnie informację, że wygrał on część kryptowaluty o wartości ponad 30 tysięcy złotych.

Poprzez dużą pewność siebie i odpowiednie słownictwo oszust zdobył zaufanie mężczyzny i przekonał go do wygranej. Krok po kroku instruował 51-latka co ma robić. Mężczyzna zainstalował na swoim komputerze i telefonie polecone oprogramowanie. Zmanipulowany, mieszkaniec gminy Krapkowice, zgodnie ze wskazówką, zalogował się do swojej bankowości internetowej oraz w programie „ANYDESK” (oprogramowanie do zdalnego dostępu do pulpitu). Następnie oszust doprowadził zgłaszającego do wykonania transakcji, które doprowadziły do utraty pieniędzy. Tym sposobem mężczyzna stracił ponad 250 tysięcy złotych.

Przypominamy o czym warto pamiętać, aby nie paść ofiarą oszustów podczas transakcji internetowych:

rozpoczynając inwestowanie na giełdzie poznaj rynek, zbierz informacje o platformach, na których zamierzasz inwestować pieniądze, zwróć uwagę na konsekwencje, jakie może przynieść planowana inwestycja

zawsze sprawdzaj podmiot, który reprezentuje rozmówca - zweryfikuj opinie o nim w Internecie, wpisując w wyszukiwarce nazwę podmiotu z różnymi hasłami pomocniczymi np. "oszustwa", "wiarygodność" lub "opinie";

nie instaluj oprogramowania, które zalecają Ci rozmówcy/analitycy rynku;

nigdy nie podejmuj decyzji pod wpływem chwili, zastanów się i nie ulegaj presji;

nie daj skusić się pozornie atrakcyjnymi ofertami ani wysokimi zarobkami;

nigdy nie klikaj w nieznane linki;

nie instaluj nieznanych aplikacji w telefonie ani innych urządzeniach, na których obsługujesz swoją bankowość internetową;

nie udostępniaj danych, zwłaszcza informacji dotyczących płatności kartą bankomatową, nie podawaj haseł, pinów, ani kodów dostępu;

jeśli nie jesteś czegoś pewny lub coś budzi Twój wątpliwości zrezygnuj z wykonania transakcji.

Apelujemy o zdrowy rozsądek i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w sieci. Pierwszy kontakt z ofiarą następuje zwykle przez e-mail, telefon lub komunikator tekstowy. Oszuści nakłaniają do zainstalowania programu do zdalnego dostępu do pulpitu i zalogowanie na konto bankowe. Jeśli „konsultant” proponuje nam zainstalowanie takiego oprogramowania, możemy być pewni, że to oszustwo! Nie łapmy się na chęć szybkiego zysku lub wygranej, do której musimy dopłacać.