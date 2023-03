Policjant z tczewskiej jednostki błyskawicznie udzielił pomocy mężczyźnie, który stracił przytomność Data publikacji 07.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Przebywający na urlopie policjant z tczewskiej komendy udzielił pomocy mężczyźnie, który zasłabł na jednej z ulic w Zakopanem. Funkcjonariusz spacerując z rodziną zauważył mężczyznę, który nagle upadł na jezdnię. Dzięki błyskawicznej i skutecznej reakcji policjanta, 39-latek szybko trafił do szpitala. Wzorowe zachowanie funkcjonariusza jest nie tylko powodem do dumy, ale potwierdza, że policjantem się jest, a nie bywa.

Asp. szt. Kamil Wołoszyk na co dzień pracuje w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Komendzie Powiatowej Policji w Tczewie. Policjant podczas urlopu, spacerując z rodziną uliczkami w Zakopanem, zauważył znajdującego się po drugiej stronie ulicy mężczyznę, który nagle upadł na jezdnię. Funkcjonariusz błyskawicznie ruszył na pomoc nieznanej mu osobie. Policjant sprawdził funkcje życiowe mężczyzny, lecz ten nie dawał oznak życia, więc natychmiast przystąpił do reanimacji. Funkcjonariusz wykonywał masaż serca, uciskając klatkę piersiową mężczyzny. Po pewnym czasie 39-latkowi wrócił oddech, ale wciąż był nieprzytomny. Osoby obecne na miejscu zdarzenia były spanikowane sytuacją i nie były w stanie powiadomić służb. Policjant zachował zimną krew i monitorując czynności życiowe nieprzytomnego mężczyzny, wezwał pomoc. Funkcjonariusz przekazał najważniejsze informacje dyspozytorowi, a po kilkunastu minutach na miejsce zdarzenia przyjechał Zespół Ratownictwa Medycznego. Policjant przekazał mężczyznę załodze karetki pogotowia, która zabrała go do szpitala.

Wspomniany policjant to doświadczony funkcjonariusz, który w Policji służy już blisko 17 lat. W tym czasie dał się poznać, jako zaangażowany funkcjonariusz, który dodatkowo już wielokrotnie pokazywał, że policjantem jest 24 godziny na dobę.