Chełmińscy policjanci walczą z piratami drogowymi za pomocą drona Data publikacji 07.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dron, którym od niedawna dysponują mundurowi z Chełmna okazuje się być bardzo skutecznym narzędziem w ujawnianiu niebezpiecznych sytuacji na drogach naszego powiatu. Już kilku kierowców przekonało się, że brak patrolu w zasięgu wzroku nie zwalnia ich z obowiązku przestrzegania przepisów kodeksu drogowego.

Bezzałogowy statek powietrzny wyposażony w kamery to kolejne narzędzie, które ma pomóc policjantom w ujawnianiu wykroczeń drogowych. Dotychczas, dron obsługiwany przez przeszkolonych funkcjonariuszy wykorzystywany był do rejestrowania wykroczeń popełnianych w rejonach przejść dla pieszych. Są to miejsca newralgiczne, gdyż dochodzi w nich do kontaktu pieszych z pojazdami. Prawidłowa reakcja, obserwacja, przestrzeganie przepisów, a także wzajemny szacunek i zrozumienie to elementy niezbędne do uniknięcia tragedii. Nie wszyscy jednak zdają sobie z tego sprawę. Zadaniem operatora jest ujawnienie przy użyciu drona nieprawidłowych zachowań, zarówno pieszych, jak i kierujących.

W trakcie prowadzonych działań z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego, kamera zarejestrowała wykroczenia popełnione przez pieszych i kierowców, za które funkcjonariusze stosowali pouczenia, mandaty, a także kierowali wnioski o ukaranie do sądu.

Funkcjonariusze apelują do uczestników ruchu drogowego o przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, gdyż ich łamanie, szczególnie w miejscach takich jak przejścia dla pieszych będzie egzekwowane, a przedstawione poniżej nagranie pokazuje, że oko drona widzi dużo.