Podziękowania dla policjantów ruchu drogowego Data publikacji 07.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj "Dzięki ich opanowaniu, spokojowi oraz wiedzy byłyśmy w stanie szybko się uspokoić i wraz z pomocą drogową wrócić do domu" - to fragment podziękowań skierowanych do policjantów ruchu drogowego puławskiej komendy Policji. Te ciepłe słowa przesłała kobieta, która uczestniczyła w zdarzeniu drogowym na trasie Lublin - Warszawa, obsługiwanym przez funkcjonariuszy z Puław. W takich sytuacjach hasło "Pomagamy i Chronimy" ma szczególne znaczenie, a podziękowania stanowią wyraz uznania za pomoc drugiemu człowiekowi.

Wczoraj do Komendy Powiatowej Policji w Puławach wpłynęła wiadomość od uczestniczki zdarzenia drogowego, do którego doszło w miniony weekend na terenie powiatu puławskiego. Zwracając się do Komendanta Powiatowego Policji w Puławach młodszego inspektora Rafała Skoczylasa kobieta składa "serdeczne podziękowania dla patrolu policji drogowej w składzie starszy sierżant Paweł Grzesiowski i sierżant Grzegorz Listosz za wczorajszą pomoc w zdarzeniu drogowym na trasie Lublin - Warszawa".

Z relacji autorki pisma wynika, że "panowie zachowali się bardzo profesjonalnie, jednocześnie udzielając pomocy w zdarzeniu, pomagając w rozmowach z pomocą drogową oraz zapewniając komfort psychiczny w tej niecodziennej sytuacji". Ponadto funkcjonariusze "zapewnili możliwość oczekiwania na przyjazd pomocy drogowej w ciepłym radiowozie oraz bezpieczeństwo na drodze innym użytkownikom".

Na koniec, autorka wiadomości dziękując za pomoc i wsparcie "gratuluje takich wspaniałych funkcjonariuszy w zespole". Te miłe słowa niewątpliwie stanowią dowód na to, że największą satysfakcję sprawia pomoc drugiemu człowiekowi. Sytuacje takie jak ta motywują do jeszcze lepszej służby i pomocy w myśl dewizy "Pomagamy i Chronimy", która każdego dnia przyświeca tysiącom polskich policjantów.

( KWP w Lublinie / kp)