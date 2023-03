Dali się zwieść oszustom. Uwierzyli, że zarobili inwestując w kryptowaluty Data publikacji 07.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwoje mieszkańców Oświęcimia posiadających konta kryptowalutowe stało się ofiarami hakerów. Oszuści zasugerowali, że oboje zarobili na inwestycjach w kryptowaluty, jednakże pieniądze z zysku trafią na ich konta, gdy zainstalują na swoich telefonach specjalną aplikację.

W ubiegłym tygodniu w czwartek, 2 marca 2023 roku do Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu zgłosił się 54 – letni Oświęcimia. Mężczyzna poinformował, że zadzwonił do niego oszust podający się za pracownika firmy zajmującej się inwestycjami w kryptowaluty. Przekonał on pokrzywdzonego, że inwestując w kryptowalutę zarobił duże pieniądze. Aby otrzymać te środki koniecznie musi zainstalować w telefonie specjalną aplikację. Poprzez odpowiednie słownictwo oszust zdobył zaufanie 54 – latka. Pokrzywdzony zainstalował wskazaną aplikację, nie wiedząc, że jest to aplikacja dająca obcej osobie zdalny dostęp do jego telefonu. Następnie oszust zdalnie korzystając z telefonu pokrzywdzonego przelał z jego konta 35 tysięcy złotych.

W podobny sposób oszust usiłował okraść konto 44 – letniej mieszkanki Oświęcimia. Namówił ją do instalacji na telefonie odpowiedniej aplikacji. Kiedy kobieta to uczyniła oszust posiadając nieograniczony dostęp do jej konta na którym miała zgromadzone 6 tysięcy złotych zaciągnął na nią kredyt w kwocie 35 tysięcy złotych. Następnie dokonał przewalutowania 41 tysięcy złotych na euro, które przygotował do przelewu. Pokrzywdzona szybko zorientowała się, że to oszustwo. Zadzwoniła na infolinię banku i natychmiast poleciła zablokowanie wszelkich przelewów z jej konta. Dzięki temu kobieta ocaliła oszczędności, a także zapobiegła zaciągnięciu na nią kredytu.

Policjanci ostrzegają i apelują o zachowanie rozsądku przy tego typu transakcjach.

Jeśli skontaktuje się z Tobą osoba informująca o możliwości uzyskania szybkich i wysokich zysków dzięki inwestycji w kryptowaluty lub przekaże, że aby otrzymać zysk z inwestowania w kryptowalutę, musisz zainstalować aplikację na komputerze lub telefonie komórkowym, zachowaj ostrożność. Nie ulegaj presji, nie daj skusić się pozornie szybkim zyskiem.

Aby uchronić się przed tego typu oszustwem:

nie należy instalować dodatkowego oprogramowania na urządzeniach z których następuje logowanie do bankowości internetowej;

nie należy udostępniać nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej za pomocą instalacji programów typu: TeamViewer, AnyDesk, PayBis, Quick Support;

nie należy udostępniać danych poufnych dotyczących posiadanych kart płatniczych;

nie należy przesyłać skanów swojego dowodu osobistego;

w przypadku otrzymania przelewu od nieznajomego nadawcy, pod żadnym pozorem nie należy przekazywać środków dalej nawet jeśli „doradca” o to prosi. W ten sposób nieświadomie możemy uczestniczyć w przestępstwie.

należy sprawdzić czy firma inwestycyjna znajduje się na liście ostrzeżeń KNF

należy zapoznawać się z ostrzeżeniami podawanymi przez KNF oraz NBP dotyczącymi inwestowania w kryptowaluty