Próbował staranować radiowóz – policjanci musieli strzelać w opony samochodu

Policjanci z Namysłowa prowadzili pościg za kierowcą volkswagena, który nie zatrzymał się do kontroli. Po kilku kilometrach trasy pościgowej 45-latek próbował staranować radiowóz. Sam jednak stracił panowanie nad swoim pojazdem i wjechał na pobocze. Wówczas policjanci wybiegli z radiowozu, by zatrzymać mężczyznę. Mieszkaniec powiatu kluczborskiego widząc co się dzieje, ruszył z miejsca wprost w kierunku policjanta. Funkcjonariusz zareagował strzelając w opony volkswagena uniemożliwiając mu dalszą jazdę. W efekcie mężczyzna został zatrzymany i usłyszał 5 zarzutów, za które grozi mu nawet do 5 lat więzienia.