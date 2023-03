Policjant z darłowskiego komisariatu w swoim czasie wolnym zatrzymał poszukiwanego listem gończym Data publikacji 08.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Komisariatu Policji w Darłowie będąc poza służbą rozpoznał mieszkańca powiatu sławieńskiego poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności. Kryminalny po krótkiej obserwacji i zawiadomieniu dyżurnego, zatrzymał 39-latka. Mężczyzna został przewieziony do zakładu penitencjarnego, gdzie będzie odbywał zasądzoną wcześniej karę pozbawienia wolności.

W miniony poniedziałek, 06.03.2023 roku, w godzinach wieczornych, policjant z Referatu Kryminalnego Komisariatu Policji w Darłowie będąc poza służbą, w sklepie zauważył osobę podobną do jednego z poszukiwanych. Policjant wykazał się doskonałą znajomością wyglądu poszukiwanego i mógł go zatrzymać – poszukiwany, młody przestępca był tak zaskoczony, że nie stawiał oporu. O zatrzymaniu funkcjonariusz powiadomił dyżurnego Policji, który natychmiast na miejsce skierował patrol.

Po przybyciu na miejsce policjanci z Zespołu Patrolowo - Interwencyjnego podjęli legitymowanie mężczyzny i już po chwili okazało się, że jest to 39-latek, za którym sąd wydał list gończy. Dodatkowo okazało się, że był poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Sławnie celem ustalenia pobytu. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Trafił już do jednostki penitencjarnej, gdzie zgodnie z nakazem sądu będzie odbywał zasądzoną wcześniej karę pozbawienia wolności.