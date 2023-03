Bielscy policjanci uratowali życie 65-latkowi Data publikacji 08.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Bielscy kryminalni znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie. Znaleźli 65-latka leżącego w mieszkaniu bez oznak życia. Funkcjonariusze prowadzili masaż serca aż do przyjazdu załogi karetki pogotowia. Pomoc przyszła na czas i mężczyzna już z funkcjami życiowymi trafił pod opiekę lekarzy. Tym razem policjanci uratowali to, co najcenniejsze – ludzkie życie.

Wczoraj wieczorem bielscy kryminalni zapukali do jednego z mieszkań na obrzeżach miasta, aby porozmawiać z właścicielem. Funkcjonariusze słyszeli, że w mieszkaniu włączony jest telewizor, jednak nikt im nie otworzył drzwi. Policjanci wiedzieli, że mieszka tam schorowany mężczyzna, dlatego weszli do mieszkania. Zauważyli leżącego w łóżku 65-latka, z którym nie było kontaktu. Kiedy sprawdzili jego funkcje życiowe, okazało się, że mężczyzna jest nieprzytomny i nie oddycha. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do udzielania mu pierwszej pomocy. Przenieśli mężczyznę na podłogę, udrożnili mu drogi oddechowe i rozpoczęli masaż serca. W międzyczasie jeden z funkcjonariuszy poinformował dyżurnego jednostki o całej sytuacji i za jego pośrednictwem wezwali karetkę pogotowia. Dyżurny na bieżąco przekazywał informacje pomiędzy policjantami a dyspozytorem pogotowia o stanie mężczyzny oraz miejscu, w którym się znajdował. Dzięki temu karetka szybko dojechała na miejsce. Policjanci ratowali mężczyznę aż do przyjazdu medyków, którzy następnie przejęli masaż serca. Po pewnym czasie bielszczanin odzyskał funkcje życiowe, po czym został zabrany do szpitala. Bielscy kryminalni znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie i uratowali to, co najcenniejsze – ludzkie życie.