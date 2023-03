Legniccy policjanci zatrzymali podpalaczy samochodów Data publikacji 08.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Legniccy policjanci w wyniku wytężonej pracy operacyjnej zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o podpalenie samochodów. Jak ustalili funkcjonariusze 40-latek i 44-latek działając wspólnie i w porozumieniu, w dniu 27 lutego podpalili dwa pojazdy osobowe zaparkowane przy ulicy Czarnieckiego i Neptuna w Legnicy. Za czyny, o które są podejrzani odpowiedzą teraz przed sądem, a grozić im może kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Skrupulatna i wytężona praca operacyjna kryminalnych z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy doprowadziła do ustalenia, a następnie zatrzymania dwóch sprawców podpaleń samochodów, do których doszło 27 lutego br. na terenie miasta. Jak się okazało to 40-letni mieszkaniec Legnicy i 44-letni mieszkaniec gminy Prochowice, którzy działali wspólnie i w porozumieniu.

Policjanci udowodnili im, że późnym wieczorem 27 lutego br. przy ulicy Neptuna działając wspólnie, dokonali podpalenia samochodu marki Citroen oraz przy ulicy Czarnieckiego podpalili pojazd marki Audi. Straty, jakie spowodowali, wynoszą ponad 32 tysiące złotych.

Teraz za powyższe przestępstwa sprawcom może grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Dziś mężczyźni zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie zostaną z nimi wykonane dalsze czynności.