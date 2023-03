Uroczystość z okazji ślubowania policjantów oraz powołania insp. Norberta Kurendy na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu Data publikacji 08.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się uroczysta zbiórka związana bezpośrednio z powołaniem na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Norberta Kurendy, który dotychczas służbę pełnił na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu. Stan osobowy garnizonu dolnośląskiego powiększył się dziś także o 23 nowych funkcjonariuszy, w tym 12 kobiet. Podczas spotkania wypowiedzieli oni słowa policyjnej roty ślubowania w obecności przedstawicieli ścisłego kierownictwa Policji na Dolnym Śląsku. Akty ślubowania policjantom wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski, a później w swojej wypowiedzi, przekazał im kilka jakże ważnych słów na początek policyjnej drogi…

,,Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polski porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. (...)” – m.in. takie właśnie słowa podczas uroczystego ślubowania, wypowiedzieli dziś nowi policjanci, którzy zasilili szeregi dolnośląskiej Policji. Dla 11 funkcjonariuszy i 12 funkcjonariuszek, był to prawdopodobnie jeden z najważniejszych momentów w życiu. Od dziś bowiem stali się pełnoprawnymi policjantami i policjantkami. Funkcjonariusze pojadą teraz na kurs podstawowy do szkół Policji w kraju i później wrócą do swoich jednostek macierzystych między innymi w: Dzierżoniowie, Jeleniej Górze, Legnicy, Oławie, Świdnicy, Kamiennej Górze, Trzebnicy, Zgorzelcu, Ząbkowicach Śląskich oraz Wrocławiu.

Akty ślubowania nowoprzyjętym funkcjonariuszom wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski w obecności swoich zastępców: insp. Roberta Frąckowiaka, insp. Mariusza Bużdygana i insp. Norberta Kurendy. W uroczystości udział wzięli także przedstawiciele ścisłego kierownictwa z jednostek garnizonu dolnośląskiego oraz ks. protojerej Grzegorz Cebulski, który skierował do nowoprzyjętych policjantów kilka słów otuchy i zapewnił o duchowym wsparciu.

Głos podczas uroczystej zbiórki jako pierwszy zabrał Generał Dariusz Wesołowski, który podczas swojego wystąpienia przekazał młodym policjantom kilka jakże ważnych słów na temat służby w Policji i wiążącej się z nią odpowiedzialności, już nie tylko za siebie, ale także innych mieszkańców naszego kraju. Życzył wszystkim bezpiecznej służby i stałego rozwoju zawodowego, a także szczęścia.

Szef dolnośląskich policjantów złożył także serdeczne gratulacje insp. Norbertowi Kurendzie, z okazji jego powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadzorującego pion prewencji.

Podczas uroczystości insp. Norbert Kurenda złożył meldunek o gotowości do pełnienia służby na nowo objętym stanowisku, a później w swoim wystąpieniu zwrócił się do kadry kierowniczej dziękując za zaufanie i wszystkich uczestników spotkania z informacją oraz zapewnieniem, że priorytetem dla niego jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska.

Nowy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Norbert Kurenda, służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze, gdzie pełnił ją w pionie prewencji do roku 2004. Następnie awansował na pierwsze stanowisko kierownicze - Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, a później na stanowisko Naczelnika tego wydziału i w 2006 roku, na stanowisko Naczelnika Wydziału Sztab Policji KMP w Legnicy. Kolejny awans nastąpił w 2008 roku i skutkował powierzeniem pełnienia obowiązków na stanowisku I Zastępcy Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu, a w 2016 roku na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu. Od 2019 roku do stycznia 2023 roku insp. Norbert Kurenda, pełnił służbę na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu. Następnie w związku z powierzeniem obowiązków, realizował zadania na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

W związku z dzisiejszym ślubowaniem nowych funkcjonariuszy, stan osobowy garnizonu dolnośląskiego powiększył się o kolejnych 24 policjantów, a w 2022 roku łącznie o 384 funkcjonariuszy. Zainteresowanie wstąpieniem do służby w Policji stale rośnie m.in. z uwagi na gwarancje stałego zatrudnienia i wynagrodzenie na poziomie blisko 5 tys. złotych netto na start, możliwość rozwoju zawodowego w trakcie służby, kontynuacji lub podjęcia studiów, a przede wszystkim tego, że niemal każdego dnia można nieść pomoc innym.

Oprawę muzyczną zbiórki zapewnili muzycy z Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i zgodnie z policyjnym ceremoniałem, trębacze oraz werblista zagrali stosowne sygnały. Dla młodych funkcjonariuszy były to jedne z pierwszych kontaktów z ceremoniałem policyjnym, które zgodnie z tradycją będą w przyszłość mogli usłyszeć w trakcie ważnych wydarzeń służbowych, a jak wiemy, podkreślają one wagę tych uroczystości.

Wszystkim nowoprzyjętym policjantom gratulujemy podjęcia tej życiowej decyzji, którą wyraźnie wyrazili akces niesienia pomocy innym oraz życzymy powodzenia w następnych latach tej niełatwej, ale niezwykle satysfakcjonującej służby. Serdecznie zapraszamy nowych kandydatów do zapoznania się z warunkami służby w Policji. Informacje znajdują się w na stronie dolnośląskiej Policji .