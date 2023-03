Przemytnicy wpadli w Polsce, Hiszpanii i Francji Data publikacji 09.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 4 osoby zatrzymane, przejęte 200 kg marihuany, ponad kg kokainy, 2,3 kg metamfetaminy, 5 jednostek broni palnej, 200 sztuk amunicji różnego kalibru i zlikwidowany szlak przemytniczy, to efekt współpracy policjantów CBŚP ze służbami hiszpańskimi i francuskimi.

Policjanci z Zarządu w Kielcach Centralnego Biura Śledczego Policji ustalili, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej najprawdopodobniej od 2021 roku przemycali narkotyki z Hiszpanii, które następnie były rozprowadzane w Polsce. Aby uniknąć dekonspiracji i uniemożliwić kolejne przemyty, policjanci CBŚP nawiązali ścisłą współpracę ze służbami innych krajów, przekazując sukcesywnie swoje ustalenia.

Pierwszy cios w gang służby wymierzyły jeszcze w 2021 roku, kiedy to we Francji zatrzymano kuriera przemycającego 113 kg marihuany i niewielką ilość kokainy. Narkotyki ukryte w pudełkach w części ładunkowej volkswagena. Miały być przemycane z Hiszpanii do Polski. W grudniu 2022 roku w województwie dolnośląskim policjanci CBŚP zatrzymali kolejnego kuriera, przewożącego na lawecie przyczepę, w której znajdowała się skrytka, a w niej 62 kg marihuany. Zatrzymanego mężczyznę doprowadzono do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzut wewnątrzwspólnotowego obrotu znacznymi ilościami narkotyków.

Największe uderzenie przeprowadzono w tym roku w Hiszpanii. Wówczas to, funkcjonariusze hiszpańskiej policji z Jednostki Antynarkotykowej Greco Lewante w Hiszpanii, w asyście policjantów CBŚP rozbili organizację przestępczą, w skład której wchodzili polscy obywatele. Podczas akcji służby zatrzymały 2 osoby, w tym podejrzanego o kierowanie gangiem. Zabezpieczono m.in. 25 kg marihuany, kilogram kokainy, 2,3 kg metamfetaminy oraz 5 jednostek broni palnej, w tym 2 pistolety maszynowe PPS wzór 42, pistolet maszynowy skorpion z tłumikiem, pistolet UNNQE 9 mm i rewolwer HW oraz 200 sztuk różnego rodzaju amunicji. Przejęto także 5 tys. euro, specjalistycznego drona, który służył organizacji przestępczej do monitorowania i zabezpieczania magazynu narkotykowego. W trakcie przeszukania pomieszczeń gospodarczych na prywatnej posesji, ujawniono również specjalistyczny sprzęt służący do uprawy konopi. Ponadto na poczet przyszłych kar przejęto 4 samochody służące do transportu narkotyków, motocykl i skuter wodny o łącznej wartości ponad 250 tys. euro. Niebezpieczne czy zabronione prawem przedmioty zostaną poddane szczegółowym badaniom przez śledczych, którzy będą m.in. ustalać czy zabezpieczona broń mogła być wykorzystana do popełnienia przestępstw.

Policjanci CBŚP nadal ustalają osoby mogące mieć związek z przestępczym procederem. Sprawa ma charakter rozwojowy.