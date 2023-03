Oszust podał się za pracownika banku. Kobieta straciła 4,5 tysiąca złotych Data publikacji 09.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dostałeś telefon od przedstawiciela banku, który informuje cię o dokonywanych transakcjach na koncie i prosi o weryfikację danych? Zachowaj ostrożność! Wielu oszustów w ten sposób wyłudza niezbędne informacje, by dobrać się do twojego rachunku bankowego. Przekonała się o tym mieszkanka powiatu krośnieńskiego, która dała się nabrać i straciła 4,5 tysiąca złotych.

Do mieszkanki powiatu krośnieńskiego zadzwonił mężczyzna podający się za przedstawiciela banku informując ją, że z jej konta bankowego dokonywane są transakcje na duże kwoty. Gdy powiedziała mu, że nie wykonuje w tej chwili żadnych przelewów, ten zaczął wypytywać ją o różne dane. Kobieta nic nie podejrzewając podała mu je, a także potwierdziła cztery ostatnie cyfry z karty płatniczej. Jeszcze tego samego dnia otrzymała ponownie telefon z banku, gdzie przedstawiciel poinformował ją, że z jej konta wykonywane były różne przelewy i w razie nieprawidłowości polecił skontaktować się z infolinią lub udać się do siedziby banku. Kobieta po tej rozmowie próbowała zalogować się na swoje konto, jednak bez rezultatu. Gdy poszła do banku okazało się, że została oszukana. Ktoś z jej rachunku bankowego przelewał pieniądze na różne konta, a także dokonał płatność za pomocą BLIKA. Łączna wartość strat jaką poniosła kobieta to około 4,5 tysiąca złotych.

Jest to kolejny przykład działania oszustów, którzy nie zaprzestają swoich działań i przy wykorzystaniu różnych metod dążą do wzbogacenia się naszym kosztem. To czy osiągną cel, w dużej mierze zależy od naszej świadomości. Dlatego też jeśli otrzymasz telefon od osoby podającej się za pracownika banku:

Zachowaj czujność i nigdy nie działaj pod wpływem emocji.

Rozłącz się, odczekaj chwilę i sam skontaktuj się ze swoim bankiem, a najlepiej pójdź tam osobiście i zweryfikuj usłyszaną historię.

Bez względu na to za kogo podaje się rozmówca, nigdy nie podawaj danych osobowych, danych z karty płatniczej, loginu i hasła.

Ponadto:

telefoniczny, czyli podszywanie się pod inny numer telefonu. Oznacza to tyle, że nigdy nie możemy mieć pewności, że połączenie przychodzące na przykład z numeru banku oznacza, że dzwoni do nas pracownik banku. Nawet jeśli taki sam numer telefonu widnieje na stronie internetowej, czy też mamy go wpisanego w telefonie. Jeśli nie masz pewności z kim rozmawiasz, nigdy nie podawaj kodów weryfikacyjnych do płatności mobilnych.

Nigdy na polecenie konsultanta nie instaluj żadnych aplikacji, które mają poprawić obsługę płatności mobilnej, chronić twoje dane lub pieniądze.