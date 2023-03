Policjanci zareagowali i pomogli mężczyźnie, który znalazł się w sytuacji zagrażającej jego życiu Data publikacji 09.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Spostrzegawczość, szybka ocena sytuacji oraz prawidłowa reakcja – tymi cechami wyróżniają się wzorowi policjanci. Tak jak funkcjonariusze z olsztyńskiej drogówki, którzy pomogli mężczyźnie chorującemu na epilepsję. W trakcie służby mł. asp. Janusz Metera oraz st. post. Karol Wróblewski zauważyli mężczyznę, który znalazł się w sytuacji zagrażającej jego życiu. Zareagowali udzielając mu pomocy przedmedycznej, a następnie przekazali mężczyznę pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.

Uzyskanie odpowiednich umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej jest bardzo ważnym elementem policyjnego wyszkolenia. Policjanci wiedzę w tym zakresie zdobywają już na etapie szkolenia podstawowego, a w kolejnych latach jest ona utrwalana i uzupełniana.

Jak jest to ważne, potrzebne i wykorzystywane przez policjantów podczas służby pokazała m.in. i nterwencja w Olsztynie. W środę, 08.03.2023 roku, funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie w trakcie służby na ul. Dąbrowszczaków zauważyli mężczyznę, który nagle upadł na chodnik i miał symptomy świadczące o ataku epilepsji. Mł. asp. Janusz Metera oraz st. post. Karol Wróblewski natychmiast podbiegli do mężczyzny, udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wezwali zespół ratownictwa medycznego. Po chwili mężczyzna został zabrany do szpitala, gdzie otrzymał specjalistyczną pomoc.

Przypominamy!

Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, co do stanu zdrowia innej osoby nie bądźmy obojętni! Jeżeli obawiamy się samodzielnie interweniować, wezwijmy odpowiednie służby dzwoniąc na numer telefonu alarmowego 112.