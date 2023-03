Zamiast dostarczać, kradł paczki klientów Data publikacji 09.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z VIII komisariatu policji zatrzymali 49-latka podejrzanego o kradzież mienia na szkodę jednej z łódzkich firm. Łupem złodzieja padły smartfony, konsole oraz narzędzia warte 11 545 złotych. Sprawca został zatrzymany na gorącym uczynku przez łódzkich policjantów. Funkcjonariusze odzyskali część skradzionego mienia. Podejrzanemu może teraz grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Pod koniec lutego 2023 roku łódzcy policjanci otrzymali informację o podejrzeniu kradzieży paczek w jednej z łódzkich firm. Sprawcą miał być pracowników dostarczający zamówiony towar przez klientów. Mundurowi z VIII komisariatu łódzkiej komendy rozpoczęli skrupulatnie analizować wszelkie poszlaki. Zebrany materiał dowodowy doprowadził stróżów prawa do miejsca, gdzie mogło dochodzić do kradzieży.

6 marca 2023 roku policjanci pojechali w rejon ulicy Dąbrowskiego, gdzie zaczęli poszukiwania kierującego jednej z firm spedycyjnych. Typowania stróżów prawa szybko się potwierdziły. Bardzo szybko zlokalizowali szukany pojazd oraz mężczyznę, który pod osłoną nocy wykradał paczki spod plandeki, które miał w zleconym załadunku. 49-latek został zatrzymany na gorącym uczynku. Jego łupem padły smartfony, konsole do gier oraz narzędzia o łącznej wartości 11 545 złotych. Całe mienie zostało zabezpieczone i wróciło do dalszego transportu, gdzie zostało dostarczone do prawowitych właścicieli. Podczas przesłuchania podejrzanego śledczy z VIII komisariatu policji w Łodzi udowodnili mężczyźnie inne kradzieże, których dokonywał w ten sam sposób. Łącznie zatrzymany usłyszał 9 zarzutów kradzieży smartfonów, RTV, AGD, które warte były ponad 26 000 złotych. Czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź – Górna. Jest to przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. Teraz o losie 49-latka zadecyduje sąd.