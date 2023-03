57 zarzutów dla 32-letniego graficiarza Data publikacji 09.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Raciborscy kryminalni zakończyli postępowanie przeciwko 32-letniemu wandalowi, który malując sprayem graffiti, zdewastował szereg elewacji bloków mieszkalnych, garaży, obiektów użyteczności publicznej, w tym płotu jednego z kościołów. Spowodowane przez niego straty wstępnie oszacowano na prawie 100 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już 57 takich zarzutów, za co grozi mu nawet 5 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego raciborskiej komendy w marcu tego roku zakończyli postępowanie w sprawie szeregu zniszczeń elewacji bloków mieszkalnych, garaży, obiektów użyteczności publicznej oraz płotu kościoła, do których doszło na terenie Raciborza. Jak ustalili, śledczy, przestępczy proceder trwał od czerwca 2019 do września 2022 roku. Poszkodowane zostały różne instytucje i osoby prywatne. Wandal, malując sprayem graffiti na różnych obiektach, spowodował straty na kwotę blisko 100 tysięcy złotych. Po przyjętym zgłoszeniu policjanci przyjrzeli się sprawie, analizując wszystkie fakty. Stróże prawa ustalili, że w przestępczy proceder zamieszany jest 32-letni mieszkaniec Raciborza. Śledczy przedstawili podejrzanemu 57 zarzutów. Za tego rodzaju przestępstwo grozi mu kara nawet do 5 lat więzienia. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na skierowanie przeciwko graficiarzowi aktu oskarżenia do sądu.

Pamiętajmy!

Wandalizm w postaci nielegalnego graffiti jest zabroniony. Problem polega na niszczeniu przede wszystkim elewacji różnych obiektów. W trosce o wspólne dobro oraz wizerunek swojego miejsca zamieszkania, apelujemy do mieszkańców o szybkie reagowanie na przypadki wandalizmu i zgłaszania ich Policji, czy też Straży Miejskiej.