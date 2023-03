Policjanci zatrzymali parę słupszczan w związku z oszustwami w Internecie

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Słupsku zatrzymali 22-letnią kobietę i 31-letniego mężczyznę, którzy od listopada do stycznia oferowali do sprzedaży w Internecie w bardzo atrakcyjnych cenach wyprawki dla dzieci, ubranka, wózki i inne akcesoria dla niemowląt. Osoby, które zakupiły oferowane przedmioty nigdy ich nie otrzymały. Para zaangażowana w ten proceder usłyszała łącznie 57 zarzutów oszustwa, za co grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.