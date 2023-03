84-latka oszukana metodą „na znachora” straciła swoje oszczędności Data publikacji 09.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 6 tysięcy złotych straciła seniorka z gminy Skąpe, która została oszukana metodą „na znachora”. Sprawcą miała być kobieta, która po wejściu do mieszkania starszej osoby, pod pretekstem uleczenia jej chorych nóg, podstępem namówiła ją do przekazania pieniędzy.

Pomimo dużej ilości kampanii informacyjnych mających na celu przestrzeganie osób starszych o możliwych zagrożeniach, takich jak oszustwa na przykład na wnuczka, seniora i tym podobne, nadal zdarzają się przypadki, w których oszuści wykorzystują fakt, iż osoby te ufają drugiemu człowiekowi, że ten chce im pomóc, w wyniku czego tracą oszczędności swojego życia.

Tak też było w przypadku wczorajszego zdarzenia. W godzinach porannych do mieszkania seniorki z gminy Skąpe weszła kobieta, podając się za znachorkę, obiecując, że wyleczy jej chore nogi. Starsza kobieta podstępem została namówiona do przekazania swoich oszczędności, które przez rzekomą znachorkę zostały schowane do koszuli nocnej, a następnie miały być odłożone na 3 dni, co miało wpłynąć leczniczo na jej chore nogi. Po jej wyjściu kobieta postanowiła sprawdzić pozostawioną koszulę nocną, w której jak się okazało nie było pieniędzy. Straty, jakie w tym konkretnym przypadku poniosła osoba starsza to 6 tysięcy złotych.

Dlatego też tak ważna jest profilaktyka oraz mówienie osobom starszym o tym, w jaki sposób działają oszuści, i w jakich aspektach życia mogą próbować ich oszukać. Także jako policja przestrzegamy wszystkich, a w szczególności osoby starsze przebywające same w mieszkaniu lub domu przed wpuszczaniem nieznajomych osób oferujących różne usługi takie jak: usługi lecznicze, sprzedaż różnego rodzaju urządzeń i wyposażenia domu, ale także nieznanych nam pracowników pobierających odczyty lub chcących usunąć awarię na przykład wody, prądu lub gazu.