42-latek odpowie za szereg przestępstw przeciwko mieniu Data publikacji 09.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Olsztyńscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu, wyjaśnili okoliczności serii kradzieży katalizatorów oraz włamań do piwnic. Proceder trwał od listopada 2022 roku do lutego 2023 roku. W tej sprawie 42-latek usłyszał 23 zarzuty, dotyczące kradzieży oraz kradzieży z włamaniem, a także posiadania narkotyków. Okazało się, że podejrzany będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie pracowali nad wyjaśnieniem okoliczności kradzieży katalizatorów z zaparkowanych aut oraz włamań do piwnic na terenie miasta. W toku prowadzonych czynności policjanci gromadzili dowody i sprawdzali każdy szczegół, który mógł ich doprowadzić do sprawcy przestępstw. Dzięki intensywnej i skrupulatnej pracy, policjanci zatrzymali 42-latka, w jednym z olsztyńskich mieszkań. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony ich wizytą. W trakcie przeszukania w jednym z pomieszczeń zabezpieczono narkotyki – kokainę, mefedron, amfetaminę oraz marihuanę o łącznej wadze prawie 80 gramów. Materiał dowodowy przekazano do dalszych badań laboratoryjnych. Prowadzone postępowanie wykazało, że 42-latek jest odpowiedzialny za kradzież katalizatorów z siedmiu aut. Wartość start oszacowano na około 26 tysięcy złotych. Ponadto mężczyzna włamywał się do piwnic, a także kradł rzeczy z niezabezpieczonych pojazdów zaparkowanych w garażach podziemnych. Łupem sprawcy padły między innymi narzędzia, elektronarzędzia, alkohol. Pokrzywdzeni wycenili łączną wartość strat na prawie 42 tysiące złotych. Część skradzionych rzeczy wróciła już do prawowitych właścicieli. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 42-latek usłyszał 23 zarzuty dotyczące kradzieży oraz kradzieży w włamaniem, a także posiadania substancji zabronionych, do których się przyznał. Ponadto okazało się, że mężczyzna był w przeszłości karany za podobne przestępstwa i będzie odpowiadać w warunkach recydywy. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. Wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

W związku z otrzymanymi sygnałami dotyczącymi włamania do aut czy kradzieży katalizatorów przypominamy o właściwym zabezpieczeniu naszego mienia: • Jeśli nie dysponujemy garażem, czy zamykanym terenem, starajmy się parkować swój pojazd w miejscu dobrze oświetlonym zwłaszcza w porze nocnej i objętym zasięgiem kamer monitoringu miejskiego. • Nie musimy sami reagować – wystarczy, że zadzwonimy na numer alarmowy 112 i zasygnalizujemy nietypową sytuację, aby najbliższy patrol zjawił się w okolicy. • W przypadku kradzieży katalizatorów, z pewnością sygnałem do nabrania podejrzeń będzie osoba leżąca pod autem, spod którego rozlegają się odgłosy cięcia. • Warto również każdego dnia sprawdzać stan naszego pojazdu, ponieważ zdarzają się przypadki, że otrzymujemy zgłoszenie po kilku dniach od kradzieży, co znaczenie utrudnia proces wykrywczy.

Film zaczyna i kończy biała plansza z niebieskim napisem "Komenda Miejska Policji w Olsztynie". Nagranie przedstawia prowadzenie zatrzymanego mężczyzny w budynku olsztyńskiej jednostki Policji.

Zabezpieczone rowery

Zabezpieczony sprzęt

(aj/kh)