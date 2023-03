Policjanci z ruchu drogowego pomogli kobiecie, która zasłabła na ulicy Data publikacji 09.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z ruchu drogowego udzielili pierwszej pomocy 65-letniej kobiecie, która zasłabła na ulicy. Sierż. Dawid Rutha oraz st. post. Julia Negowska ocucili tracącą przytomność starszą panią i zaopiekowali się nią do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Ich szybka reakcja zapobiegła możliwej tragedii.

We wtorek, 07.03.2023 roku, policjanci z ruchu drogowego sierż. Dawid Rutha oraz st. post. Julia Negowska, patrolując Żelistrzewo, przy ulicy Kasztanowej zauważyli osuwającą się na ziemię kobietę, która chwilę później upadła na chodnik. Policjanci niezwłocznie udzielili jej pomocy i wezwali karetkę pogotowia. Kobieta traciła przytomność. Mundurowi ocucili ją, podnieśli z twardego, zimnego podłoża i monitorowali jej czynności życiowe do czasu przybycia służb medycznych, nie dopuszczając do kolejnej utraty świadomości. Po chwili na miejscu zjawiła się również pielęgniarka z pobliskiego ośrodka zdrowia. Stróże prawa przy pomocy sanitariuszki umieścili poszkodowaną w lecznicy, gdzie bezpiecznie mogła oczekiwać na karetkę pogotowia. 65-latka została wkrótce potem przewieziona do szpitala i poddana specjalistycznej opiece.

Dzięki sprawnemu i szybkiemu działaniu policjantów 65-latka na czas uzyskała niezbędną pomoc medyczną. Funkcjonariuszom dziękujemy, a starszej pani życzymy jak najwięcej zdrowia.