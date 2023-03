76-latka ubrana jedynie w piżamę i klapki błądziła ulicami Grabiszyna. Pomogli jej policjanci z wrocławskiej drogówki

Do patrolujących rejon Grabiszyna funkcjonariuszy ruchu drogowego podjechał mężczyzna, który poinformował ich, że jedną z pobliskich ulic idzie kobieta ubrana nieadekwatnie do obecnej pory roku. Zgłoszenie dotyczyło 76-letniej wrocławianki, która wyszła z domu i ubrana była jedynie w piżamę oraz klapki. Policjanci niezwłocznie udali się w miejsce wskazane przez kierowcę i rozpoczęli poszukiwania. Kobietę udało się namierzyć w okolicy ulicy Grabiszyńskiej. Dzięki natychmiastowej reakcji policjantów kobieta wróciła cała i zdrowa do domu.