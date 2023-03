W co trzecim wypadku cierpi pieszy. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo „niechronionych” Data publikacji 09.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W 2023 roku w ponad 30% wypadków na lubuskich drogowych brały udział osoby piesze. Stanowią one grupę uczestników ruchu drogowego, których życie jest najbardziej zagrożone w przypadku zderzenia z pojazdem. Lubuscy policjanci każdego dnia dokładają wszelkich starań, by „niechronieni” bezpiecznie dotarli do celu. Aby ten cel został jednak osiągnięty, niezbędne są także starania kierowców i pieszych.

Od początku 2023 roku na lubuskich drogach doszło do 63 wypadków drogowych, z czego w 19 brały udział osoby piesze. Chociaż wypadków jest mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku, to wciąż na drogach dochodzi do ludzkich tragedii. W tym roku w jednym z wypadków pieszy stracił to co najcenniejsze – własne życie. Aby taki tragiczny scenariusz nie miał miejsca, lubuscy policjanci każdego dnia dokładają wszelkich starań, by „niechronieni” bezpiecznie dotarli do celu.

W czwartek (9 marca) od samego rana funkcjonariusze w białych czapkach czuwali nad losem osób pieszych i byli obecni nie tylko w rejonach przejść, ale wszędzie tam, gdzie oni się pojawiają. Mundurowi przyglądali się zachowaniu zarówno kierowców, jak i pieszych. Mając świadomość, że w przypadku zderzenia z pojazdem, żadna osoba nie ma szans, każdy przypadek łamania prawa kończył się wyciągnięciem poważnych konsekwencji. Dodatkowo policjanci każdorazowo rozmawiali z podróżnymi i przypominali im zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Ciężka praca mundurowych to jednak tylko jeden z dwóch elementów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa osobom pieszym. Drugim elementem jest zaangażowanie i odpowiedzialność samych podróżnych – kierowców i pieszych!

Najczęstszą przyczyną wypadków z winy kierowców jest nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu. Zbliżając się do niego starajmy się zachować maksymalną czujność i ostrożność. Bardzo niebezpieczne jest również wyprzedzanie na pasach czy omijanie pojazdu, który zatrzymał się, by przepuścić pieszego. W warunkach ograniczonej widoczności pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniej prędkości, tak aby móc bezpiecznie zareagować i nie doprowadzić do potrącenia. Niestety wielu kierowców wciąż pozwala sobie na zbyt mocne naciskanie na pedał gazu, co w rejonie przejść dla pieszych jest wyjątkowo nieodpowiedzialne. Tylko w tym roku, spośród ponad 13,5 tysiąca przekroczeń prędkości, ponad 6,7 tysiąca miało miejsce na odcinkach dróg gdzie znajduje się przejście. Odpowiedzialny kierowca to taki, który posiada zdolności do przewidywania sytuacji na drodze. Nie należy zapominać także, że po stronie osób pieszych istnieją obowiązki wynikające nie tylko z przepisów prawa, ale również z rozsądku.

Przestrzegamy przed nieostrożnym wchodzeniem na jezdnię, często wprost pod nadjeżdżający pojazd. To główna przyczyna potrąceń z winy osoby pieszej. Równie ostrożni bądźmy przechodząc przez przejście dla pieszych. W tym miejscu mamy pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi pojazdami, ale nie oznacza to, że powinniśmy wbiegać na pasy. Zasada zachowania szczególnej ostrożności dotyczy kierowców, ale nie powinni o niej zapominać również piesi. Od początku 2023 roku lubuscy policjanci ujawnili ponad 1600 wykroczeń popełnionych przez pieszych, z czego aż 1047 polegało na przechodzeniu w miejscu niedozwolonym. Równie ważną kwestia jest używanie elementów odblaskowych. Piesi poruszający się po zmroku, poza terenem zabudowanym są zobowiązani do używania elementów odblaskowych, dzięki którym są widoczni dla kierowców ze znacznie większej odległości. Warto „świecić” przykładem i zakładać odblaski jak najczęściej – także w mieście, idąc chodnikiem czy przechodząc przez przejście dla pieszych. Każdy, nawet najmniejszy element odbijający światła reflektorów realnie zwiększa naszą widoczność, a tym samym bezpieczeństwo na drodze.

Kierowcom i osobom pieszym powinien zawsze towarzyszyć wzajemny szacunek. Zazwyczaj bywa tak, że jedna grupa chce drugiej udowodnić swoją „rację”. Skutki tego w wielu przypadkach są niebezpieczne i mogą skończyć się poważnymi obrażeniami ciała, a czasami niestety śmiercią. Dlatego korzystając z drogi postawmy się w sytuacji tych „drugich” i wczujmy się w ich sytuację na jezdni, przejściu dla pieszych czy chodniku. Do dyspozycji kierowców, pieszych i pozostałych uczestników ruchu są lubuscy policjanci. Codzienne starania funkcjonariuszy powinny być wsparte odpowiedzialnością i zdrowym rozsądkiem ze strony wszystkich uczestników ruchu. Mowa tu przede wszystkim o przestrzeganiu przepisów prawa, czyli podstawy bezpieczeństwa na drogach.

Opracował: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Film: sierżant sztabowy Karol Florczak

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

