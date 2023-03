Druga edycja szkolenia dotyczącego kryptowalut w ramach „White Snow” Data publikacji 10.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W Warszawie odbyło się szkolenie zorganizowane przez CBŚP i COPE MSWiA z zakresu analizy i zabezpieczenia kryptowalut, realizowane w kontekście walki ze zorganizowaną przestępczością narkotykową. W zajęciach wzięli udział przedstawiciele Polski, Hiszpanii, Kolumbii, Litwy, Szwecji i Włoch. Szkolenie przeprowadzili eksperci z Biura Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) w ramach projektu „White Snow”.

Centralne Biuro Śledcze Policji zorganizowało wspólnie z Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA drugą edycję szkolenia z zakresu analizy i zabezpieczenia wykorzystywanych przez zorganizowane grupy przestępcze do transferu środków pochodzących z nielegalnej działalności. Czterodniowy kurs został przeprowadzony przez ekspertów z Biura Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (tj. UNODC - United Nations Office for Drugs and Crime). UNODC jest organizacją międzynarodową, która wspiera codzienną pracę organów ścigania, również w dziedzinie budowania potencjału kadr, w tym przypadku z zabezpieczania kryptowalut.

W szkoleniu, które miało miejsce w Warszawie uczestniczyli przedstawiciele Polski, Hiszpanii, Kolumbii, Litwy, Szwecji i Włoch. Spotkanie było również okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej oraz tematyki kryptowalut.

***

Projekt „White Snow” jest inicjatywą Centralnego Biura Śledczego Policji oraz włoskiej Centralnej Dyrekcji Antynarkotykowej, którego podstawowym celem jest wdrożenie multidyscyplinarnych, międzynarodowych działań w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawania nowych szlaków i metod przemytu kokainy, a także likwidacji nielegalnych laboratoriów narkotyków syntetycznych.

Zespół Prasowy CBŚP