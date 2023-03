Udawał Czecha mieszkającego w Warszawie. Zatrzymali go policjanci z Olsztyna Data publikacji 10.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Jak skuteczni są policyjni poszukiwacze przekonał się pewien 35-latek, który przez długi czas ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości używając fałszywych danych osobowych. Za 35-latkiem podejrzanym m.in. o oszustwa vatowskie na dużą skalę i spowodowanie wielomilionowych strat na rzecz Skarbu Państwa, wydane zostały aż trzy listy gończe. Gdy sprawa trafiła do funkcjonariuszy z olsztyńskiego wydziału poszukiwań, już po kilku tygodniach zatrzymali poszukiwanego na terenie Warszawy. Teraz mężczyzna nie uniknie odpowiedzialności karnej.

Poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości jest jednym z zadań Policji. Biorąc pod uwagę postępujący rozwój cywilizacyjny i możliwość swobodnego przemieszczania się pomiędzy krajami Unii Europejskiej, co może ułatwiać przestępcom przemieszczanie się po różnych państwach i ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości. W Komendzie Głównej Policji została podjęta decyzja o wzmocnieniu i rozbudowaniu komórek poszukiwawczych Policji w kraju. Z tego powodu od początku roku sprawy poszukiwawcze na Warmii i Mazurach prowadzone są przez Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Jest to nowy wydział, w skład którego wchodzą doświadczeni policjanci wyspecjalizowani w poszukiwaniu osób, zarówno tych ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, jak i tych, których zaginięcie zgłosili bliscy, a poszukiwania wymagają rozległych działań terenowych.

Tylko od początku roku funkcjonariusze tego wydziału zatrzymali już 8 osób, które na swoim koncie mają poważne przestępstwa i za wszelką cenę próbowały uniknąć zasądzonej kary. W tym gronie znaleźli się również podejrzani o ciężkie przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, a także przestępstwa przeciwko mieniu.

Do ostatniego z zatrzymań doszło we wtorek w Warszawie, 07.03.2023 roku. Wtedy to policyjni poszukiwacze dotarli do 35-latka, który od pięciu lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Za mężczyzną, który podejrzany jest o oszustwa vatowskie, wydano wiele podstaw do zatrzymania w tym aż trzy listy gończe. Łączne straty, na jakie swoją działalnością mężczyzna naraził Skarb Państwa, oszacowano na kilka milionów złotych. Mężczyzny poszukiwały Sąd Rejonowy w Elblągu oraz Prokuratury Rejonowe w Płocku i Elblągu oraz Prokuratura Okręgowa w Olsztynie.

Pomimo sporego upływu czasu, jaki upłynął od momentu kiedy 35-latek znalazł się na liście poszukiwanych, funkcjonariusze niestrudzenie dążyli do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanego.

Policjanci gromadzili i weryfikowali każdą informację, która mogłaby doprowadzić ich do 35-latka. Nie było to łatwe, ponieważ mężczyzna by zniknąć z radaru policjantów posługiwał się fałszywą tożsamością i dokumentami wystawionymi na obywatela Czech. Posługując się fałszywymi dokumentami zamieszkał na luksusowym osiedlu w Warszawie. To jednak nie powstrzymało policjantów w dotarciu do niego. Dzięki ciężkiej pracy wytypowali miejsce, w którym mógł przebywać podejrzany, a następnie zatrzymali go na terenie warszawskiego osiedla. W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli tam narkotyki i gotówkę w różnej walucie o łącznej kwocie ponad 18 tysięcy złotych. 35-latek został doprowadzony do najbliższego komisariatu, skąd trafi wprost do więziennej celi, ponieważ ma do odbycia zasądzoną już karę 90 dni pozbawienia wolności, a ponadto przez sąd wydane wobec niego zostały postanowienia o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny w związku z prowadzonymi sprawami.

Zatrzymany 35-latek jest podejrzany o liczne oszustwa i przywłaszczenia, za które grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności oraz przepadek mienia.