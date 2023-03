Po kłótni ze znajomą, zwabiła jej psa i zadała mu kilkanaście ran ostrym narzędziem Data publikacji 10.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Opola Lubelskiego zatrzymali 43-latkę, która znęcała się nad psem swojej byłej znajomej. Kobieta uwięziła buldoga francuskiego w swoim domu i zadała mu kilkanaście ran ostrym narzędziem. Zrobiła to najprawdopodobniej z zemsty, po kłótni ze znajomą. Na szczęście zwierzę przeżyło. Sprawczyni usłyszała zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem. Grozi jej kara do 5 lat więzienia.

Do tego zdarzenia doszło przed kilkoma dniami. Ze wstępnych ustaleń policjantów z opolskiej komendy wynika, że 43-letnia mieszkanka Opola Lubelskiego w swoim domu uwięziła psa rasy buldog francuski należącego do jej znajomej. Zrobiła to najprawdopodobniej z zemsty, po kłótni ze znajomą. Następnie przetrzymywanemu zwierzęciu zadała kilkanaście ran ostrym narzędziem. Gdyby nie szybka pomoc i interwencja lekarza weterynarii, pies by nie przeżył. Zwierzę oprócz ran na ciele miał również poderżnięte gardło.

Przybyli pod wskazany adres funkcjonariusze zabezpieczyli ślady, przesłuchali świadków zdarzenia. Mundurowi uzyskali również opinię weterynaryjną. W chwili zatrzymania 43-letnia sprawczyni była pod działaniem alkoholu. Kobieta trafiła do policyjnego aresztu, gdzie trzeźwiała.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie jej zarzutów. 43 latka usłyszała zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem, a także kierowanie gróźb w stosunku do jego właścicielki oraz naruszenie miru domowego.

O dalszym losie 43 latki zdecyduje sąd. Za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem grozi kara do 5 lat więzienia.