Nowi policjanci wstąpili w nasze szeregi! Data publikacji 10.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach odbyło się uroczyste ślubowanie 84 nowych policjantów, wśród których znalazło się 15 kobiet. Rotę ślubowania przyjął od nich Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Artur Bednarek. Świeżo upieczonych mundurowych czeka teraz półroczne szkolenie, po którym rozpoczną służbę w różnych jednostkach naszego województwa.

Śląski garnizon Policji zasiliło 84 nowych stróżów prawa, którzy dzisiaj złożyli uroczyste ślubowanie. Uroczystość odbyła się na placu apelowym Oddziału Prewencji Policji w Katowicach z udziałem kompanii honorowej i policyjnej orkiestry. Rotę ślubowania od nowych policjantów przyjął Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Artur Bednarek.

W uroczystości udział wzięli również: w imieniu Sekretarz Województwa Śląskiego Dariusz Ptaś, Sekretarz Miasta Katowice Maciej Stachura, Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach inspektor dr Gabriela Socha, Naczelnik Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego inspektor Łukasz Fołta, Zastępca Naczelnika Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości podinspektor Paweł Stróż, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Katowicach inspektor Rafał Stanek, przedstawiciele związków zawodowych działających w Policji, komendanci miejscy i powiatowi, naczelnicy wydziałów KWP w Katowicach oraz Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ks. Adam Wycisk. Świadkami ślubowania były również rodziny i bliscy nowych policjantów. Uroczystość uświetniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, która zadbała o oprawę muzyczną.

Zastępca szefa śląskiego garnizonu Policji inspektor Artur Bednarek podkreślił, że w rocie ślubowania, którą wypowiedzieli najmłodsi stażem policjanci, zobowiązali się oni służyć obywatelom i strzec ich bezpieczeństwa. Niejednokrotnie może to kolidować z życiem prywatnym, jednak dobro służby powinno być dla nich priorytetem. Komendant podkreślił, jak ważna i odpowiedzialna jest służba policjanta, który codziennie ryzykuje życie dla dobra innych. Jak powiedział zastępca szefa śląskich policjantów, kiedy człowiek wstępuje do Policji, to do formacji dołącza cała jego rodzina, dlatego podziękował rodzinom oraz bliskim za okazane im dotychczas wsparcie. Na zakończenie Komendant życzył młodym adeptom zadowolenia i satysfakcji z pełnionej służby oraz wielu awansów.

Wśród nowo przyjętych policjantów jest 15 kobiet. Niebawem wszyscy rozpoczną kilkumiesięczny kurs podstawowy w szkołach policyjnych. Po zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, zasilą szeregi różnych jednostek garnizonu śląskiego.

Żeby zostać mundurowym, wszyscy nowi policjanci przeszli całą procedurę doboru, która do łatwych nie należy. Jak zostać policjantem?

Aby osoby chętne do wstąpienia w nasze szeregi mogły sprawdzić się w procesie rekrutacyjnym, policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach organizują m.in. specjalne warsztaty, które do tej pory spotykały się z dużym zainteresowaniem.

Nowo przyjętym koleżankom i kolegom oraz ich rodzinom życzymy sukcesów, wytrwałości i wielu awansów!