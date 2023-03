Po służbie zatrzymał złodzieja torebki Data publikacji 10.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Będący po służbie policjant inowrocławskiej komendy usłyszał wołanie kobiety i ruszył do akcji. Zatrzymał złodzieja i wezwał posiłki. 18-letni mężczyzna odpowie za kradzież zuchwałą. Grozi mu kara do ośmiu lat za kratami.

Dwa dni temu, 08.03.2023 roku, idący do swojego samochodu zaparkowanego przy ulicy Laubitza w Inowrocławiu sierż. szt. Dawid Sosnowski, który jest „dochodzeniowcem” w wydziale do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu inowrocławskiej komendy, usłyszał wołanie kobiety o pomoc.

Policjant zobaczył, że za jakimś młodym mężczyzną biegnie starszy. Ten pierwszy ma w rękach torebkę. Od razu zorientował się, że doszło do kradzieży. Ruszył za sprawcą i śledził, gdzie ten ucieka. Obserwował jego dalsze działania i gdy ten nie spodziewając się zdemaskowania oraz zatrzymania, wszedł do sklepu, policjant złapał go i obezwładnił. Pomagał mu pracownik jednego ze sklepów. Policjant powiadomił dyżurnego, by przysłał w to miejsce patrol.

Kryminalni zebrali dowody przeciwko mężczyźnie. Jak się okazało, 18-latek podszedł do idącej ulicą 75-letniej kobiety i wyrwał jej torebkę. Podczas ucieczki wyrzucił ją, a którą policjanci odnaleźli podczas penetracji terenu.

Mężczyzna odpowie za kradzież szczególnie zuchwałą. Podejrzany doprowadzony przez kryminalnych do oskarżyciela został objęty do czasu rozprawy policyjnym dozorem. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.