Funkcjonariusze Oddziału prewencji Policji w Szczecinie ratowali życie mężczyzny, który stracił przytomność

Dzięki szybkiej i profesjonalnej pomocy sierż. Katarzyny Jarząbek oraz sierż. Filipa Lesnera - policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie nie doszło do tragedii.

W środę, 8 marca 2023 roku, w trakcie realizacji zadań służbowych na terenie miasta Szczecina na wysokości Placu Rodła, do radiowozu policjantów podbiegł przechodzień, który poprosił o pomoc w reanimacji mężczyzny. Przechodzień poinformował, że mężczyzna miał upaść na przejściu dla pieszych w okolicach ul . Wyzwolenia. Funkcjonariusze niezwłocznie pobiegli we wskazane miejsce i przejęli akcję ratunkową od osób postronnych. W pierwszej kolejności policjanci stwierdzili brak wyczuwalnego tętna, zanik oddechu, dlatego natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W ten sposób utrzymywali mężczyznę przy życiu, aż do przyjazdu Pogotowia Ratunkowego. Po przyjeździe pogotowia Policjanci pomagali jeszcze ratownikom w przetransportowaniu starszego mężczyzny do karetki. Stan poszkodowanego był bardzo ciężki, został przewieziony

do szpitala, gdzie został przekazany w ręce lekarzy.

Gdyby nie empatia przypadkowego przechodnia i natychmiastowa akcja ratunkowa policjantów, ta historia mogłaby skończyć się tragicznie. Sierż. Katarzyna Jarząbek i sierż. Filip Lesner wykazali ogromną determinacje w ratowaniu życia mężczyzny. Dzięki zdecydowanemu działaniu i właściwej reakcji nie doszło do tragedii. Funkcjonariusze uratowali to, co najcenniejsze – ludzkie życie !!!