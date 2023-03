ANIMUS FORTIS (Mężny Duch) 2022 dla policjantów Data publikacji 10.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W tym roku odbyła się VI edycja konkursu o nagrodę Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch) 2022. Nagroda ta ma na celu uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych. W kategorii indywidualnej nagrodę otrzymała dzielnicowa z Komendy Powiatowej Policji w Jasienicy - mł. asp. Agata Haluch-Willmann, a w kategorii instytucjonalnej dyplomem honorowym wyróżniony został Zarząd Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC) w Katowicach 10 marca 2023 r. Nagrody przyznawane były w kategoriach: indywidualnej - dla osoby, która w znaczący sposób wyróżniła się w akcji ratowniczej oraz kategorii instytucjonalnej - dla przedstawiciela organizacji, która bezpośrednio wpłynęła na pozytywne zmiany pozwalające skuteczniej ratować ludzkie życie. Laureatką w kategorii indywidualnej została dzielnicowa z Komendy Powiatowej Policji w Jasienicy - mł. asp. Agata Haluch-Willmann, która osobiście odebrała nagrodę. Natomiast w kategorii instytucjonalnej dyplom honorowy wręczono Zarządowi Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji, w imieniu którego wyróżnienie odebrał insp. pil. Robert Sitek, naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP. W uroczystości wręczenia nagród uczestniczył Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP insp. dr Mariusz Ciarka oraz Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej insp. mgr Krzysztof Herzyk, którzy pogratulowali nagrodzonym.

Dzielnicowa mł. asp. Agata Haluch-Willmann razem z mł. asp. Pawłem Cichockim, podczas służby dostali wezwanie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach, gdzie według zgłoszenia 3-letnie dziecko miało wpaść do studzienki kanalizacyjnej. Chłopiec zanurzony w wodzie po szyję nie był w stanie o własnych siłach podciągnąć się na opuszczanej linie. Podejmowane próby wyciągnięcia dziecka były nieskuteczne, dlatego mł. asp. Agata Haluch-Willmann zdecydowała, by opuścić ją do rury kanalizacji. Wlot do studzienki był na tyle wąski, że nie mieściła się w nim nawet drabina. Po dotarciu do uwięzionego chłopca oraz nawiązaniu z nim kontaktu, chwyciła chłopca za rączki, a ratownicy ich wyciągnęli. Trzylatek, poza kilkoma otarciami, nie odniósł żadnych obrażeń ciała. W dobrym stanie został przetransportowany do Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, gdzie pozostał na obserwacji. Jego stan zdrowia lekarze ocenili jako bardzo dobry. O odważnej akcji policjantki pisały ogólnopolskie media. Warto przypomnieć, że mł. asp. Agata Haluch–Willmann została w tym roku odznaczona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji medalem im. podkom. Andrzeja Struja za uratowanie życia chłopcu.

W kategorii dla instytucji wyróżnieni zostali policyjni lotnicy z Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP. Swoją postawą pokazali, że oprócz stricte policyjnych zadań są gotowi również do działań ratowniczych. W lipcu 2022 roku załoga policyjnego śmigłowca S-70i Black Hawk przez pięć dni pomagała w działaniach gaśniczych w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria, podczas których policyjni lotnicy i strażacy walczyli wspólnie z ogniem. Przez kolejne dni od świtu do nocy, z przerwami jedynie na tankowanie śmigłowca i dokonywali kolejnych zrzutów wody. Policyjni lotnicy blisko współpracują z górskimi służbami ratowniczymi – TOPR i GOPR. Podczas ubiegłorocznych ferii zimowych wspierali tatrzańskich ratowników, kiedy ich śmigłowiec uległ awarii. W górach panowały trudne warunki, ogłoszono trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Trwały ferie zimowe i wiele osób wypoczywało w górach, jeżdżąc na nartach czy wędrując dostępnymi o tej porze roku szlakami górskimi. Dzięki policyjnemu „Sokołowi” ratownicy mogli w ciągu zaledwie kilku minut dotrzeć w rejon ewentualnego zdarzenia i udzielić potrzebującym pomocy. Przez cały rok policyjni lotnicy pomagali również przy transporcie organów do przeszczepu. Tylko w ubiegłym roku było ich 15, z czego 13 z sercem i 2 z wątrobą. W tym przypadku czas gra kluczową rolę, dlatego pomoc śmigłowca, który 200 km pokonuje w niecałą godzinę, jest na wagę złota.

Działania naszych laureatów wpisują się w misję policyjnej formacji: „Pomagamy i chronimy”. Ich determinacja, zaangażowanie i profesjonalizm ratują ludzkie życie. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Tekst: Katarzyna Chrzanowska / BKS KGP

Zdjęcia: KWP w Katowicach