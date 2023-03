Podczas interwencji zaatakował policjanta nożem Data publikacji 13.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny, który w miniony wtorek zaatakował policjanta nożem. 40-letni agresor, mieszkaniec Brzezin, usłyszał m.in. zarzuty uszkodzenia ciała i czynnej napaści na funkcjonariusza. Grozi mu za to kara do 10 lat pozbawienia wolności.

O tym, że służba policjantów bywa bardzo niebezpieczna, wie każdy funkcjonariusz. Niestety kilka dni temu w takiej właśnie sytuacji znalazło się dwóch policjantów wydziału prewencji ropczyckiej komendy. We wtorek, 07.03.2023 roku, po godz. 6.00 funkcjonariusze udali się na jedną z posesji w miejscowości Brzeziny, celem realizacji doprowadzenia do placówki medycznej, mieszkającego tam mężczyzny.

Początkowo podczas interwencji był on spokojny. Gdy poinformowano go o realizacji nakazu doprowadzenia, mężczyzna zaczął krzyczeć, aby policjanci zaprzestali wykonywania swoich czynności. Zaczął się również agresywnie zachowywać, nie reagował na wezwania policjantów do zachowania zgodnego z prawem, dlatego też funkcjonariusze użyli środków przymusu bezpośredniego, aby go obezwładnić. W trakcie tej czynności zaatakował jednego z nich nożem, zadając mu kilka ran. Sprawca napaści został obezwładniony przez interweniujących policjantów. Agresywny 40-latek został zatrzymany. Funkcjonariuszowi udzielono pomocy medycznej. Nie wymagał hospitalizacji.

40-latek usłysza ł m.in. zarzuty uszkodzenia ciała oraz napaści na funkcjonariusza publicznego. Grozi mu za to kara do 10 lat pozbawienia wolności. W piątek sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt. Śledztwo objęte jest nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ropczycach.