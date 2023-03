Wjechał z impetem w opuszczone rogatki wyłamując je. Chwilę później nadjechał pociąg Data publikacji 13.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj O dużym szczęściu, które pozwoliło uniknąć tragedii może mówić kierowca ciężarówki. Ten na czerwonym świetle sygnalizatora z dużym impetem wjechał w opuszczone już całkowicie rogatki wyłamując je. W niedługim czasie po tym przejechał pociąg. Zatem tragedia było o krok. 55-letni kierujący został ukarany mandatem karnym w wysokości trzech tysięcy złotych i 15 punktów karnych.

W miniony piątek (10 marca) na drodze krajowej nr 92 w rejonie miejscowości Lutol Suchy w powiecie międzyrzeckim doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Kierujący samochodem ciężarowym z dużym impetem wjechał w opuszczone już rogatki na przejeździe kolejowym. Jak nie trudno się domyślić sygnalizator pokazywał migające już czerwone światło nakazujące zatrzymanie. Niedługo po tym fakcie przejechał pociąg. 55-letni kierujący może zatem mówić o dużym szczęściu bo w konfrontacji z nadjeżdżającym z dużą prędkością pociągiem nie miałyby dużych szans na wyjście z tego zdarzenia bez szwanku. Mogło również dojść do katastrofy. Kierowca nie potrafił wytłumaczyć policjantom dlaczego tak się stało tym bardziej, że chwilę wcześniej korzystał z określonej przepisami przerwy. Zgodnie z nowym taryfikatorem 55-letni kierujący został ukarany mandatem karnym w wysokości trzech tysięcy złotych i 15 punktów karnych.

O bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych mówi kampania społeczna „Bezpieczny Przejazd. Zatrzymaj się i Żyj”. Jej celem jest podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach oraz kształtowanie zachowań i utrwalanie właściwych postaw. Przejazdy kolejowe należy uznać za miejsca, gdzie użytkownicy dróg, zarówno piesi jak i kierujący pojazdami, bezwzględnie winni przestrzegać przepisów i zasad ruchu drogowego, ponieważ charakteryzują się one bardzo tragicznymi zdarzeniami. Poprzednie edycje kampanii spotkały się z dużym uznaniem i z pewnością wpłynęły pozytywnie na zachowania zarówno kierowców, jak i pieszych korzystających z przejazdów. Policjanci wraz z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei rozmawiają z mieszkańcami lubuskiego na temat zasad bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowych. Wręczają również książeczki przypominające o właściwych i zgodnych z przepisami zachowaniach.

Wypadki na przejazdach kolejowych w ogólnej statystyce zdarzeń drogowych nie stanowią dominującej pozycji, to jednak z uwagi na okoliczności, w jakich do nich dochodzi, a przede wszystkim z uwagi na to, że charakteryzują się tragicznymi skutkami, bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych pozostają pod szczególnym nadzorem Policji.

Jak pokazują statystyki każdego roku na lubuskich przejazdach kolejowych dochodzi do tragicznych zdarzeń:

2020 2021 2022 Zabici 1 1 3 Ranni 1 1 1

Zbliżając się pojazdem do przejazdu kolejowego pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności. Przed wjechaniem na tory musimy upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy. Ponadto kierującemu, na przejeździe kolejowym zabrania się:

objeżdżania opuszczonych zapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Film Przejazd.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Przejazd.mp4 (format mp4 - rozmiar 20.69 MB)