Kradzież katalizatora, niezatrzymanie się do kontroli drogowej i dwa lata do „odsiadki” Data publikacji 13.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kradł katalizatory, nie zatrzymał się do kontroli drogowej, uszkodził policyjny radiowóz wymuszając na policjantach odstąpienie od podjęcia czynności służbowych. 36-letni mężczyzna został zatrzymany przez policjantów. Jak ustalono, był również poszukiwany do obycia kary prawie dwóch lat pozbawienia wolności. Zatrzymany został przewieziony do zakładu karnego.

Przedmiotem ustaleń policjantów kryminalnych z Żagania było dotarcie do mężczyzny, który był poszukiwany do odbycia kary dwóch lat pozbawienia wolności. Ponadto było on podejrzany o kradzież katalizatora i niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Dzięki ich intensywnej pracy 36-latek został zatrzymany w czwartek 9 marca. W toku przeprowadzonych czynność ustalono, że ten sam mężczyzna w grudniu ubiegłego roku również nie zatrzymał się do kontroli drogowej. 36-latek usłyszał zarzut kradzieży katalizatora, dwukrotne niezatrzymanie się do kontroli drogowej w warunkach recydywy, usiłowanie wymuszenia na funkcjonariuszach policji odstąpienie od czynności służbowych. Zatrzymany trafił do zakładu karnego, gdzie odbywa karę pozbawienia wolności, jak również będzie czekał na wymiar kary jego kolejnych przewinień.

( KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)

